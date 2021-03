La UA participa en una iniciativa para mejorar las habilidades del personal universitario en el uso de tecnologías multimedia

La Universidad de Alicante es el único socio español del consorcio internacional que va a desarrollar el proyecto MUST - “Multimedia Competencies for University Staff to Empower University - Community Collaborations” o Competencias Multimedia del Personal Universitario para reforzar la relación Universidad-Empresa.

El proyecto tiene por objetivo mejorar y diversificar las habilidades del personal académico universitario en la creación y uso efectivo de tecnologías multimedia para la educación, investigación, proyectos de la comunidad universitaria, publicidad, campañas de medios u otras acciones similares dirigidas a la colaboración con entidades del ámbito local, regional, nacional o internacional, según ha informado la Institución académica en un comunicado.

De este modo, MUST se ha diseñado para mejorar las actividades de comunicación entre la universidad y su entorno, facilitar la difusión de los resultados de la investigación universitaria y aumentar la calidad de la educación en línea. Además, busca apoyar el desarrollo de proyectos universidad-comunidad de forma profesional.

Con una duración de más de dos años, hasta el 30 de junio de 2023 y financiado por la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus+, este proyecto reúne a siete entidades: las universidades Politécnica de Timisoara (Rumania) como coordinador, Alicante (España), Tecnológica de Kaunas (Lituania), la International School for Social and Business Studies (Eslovenia), South East European University Tetovo (Macedonia del Norte), y las entidades expertas en la creación de recursos digitales, comunicación y tecnología multimedia Storytellme (Portugal) y SoWiBeFo (Alemania).

El equipo de trabajo de la Universidad de Alicante, que lidera la parte inicial de la investigación centrada en la identificación del gap de competencias necesarias y demandadas, lo conforman los investigadores del Grupo de Investigación Sistemas de Información y Recursos Humanos en las Organizaciones (SIRHO) Susana de Juana, Vicente Sabater, Virginia Payá y José Luis Gascó.

MATERIALES MULTIMEDIA

MUST apuesta por desarrollar un conjunto de herramientas para formar a este personal en la creación y uso eficiente de tecnologías multimedia, para que los mensajes de las universidades tengan contenidos realistas y atractivos. Para ello, un grupo de instructores o "DigiCoaches", formado por personal universitario, impartirá formación en el uso de tecnologías multimedia a otros usuarios de estas herramientas tanto internos como externos a la institución universitaria, mientras se trabaja colaborativamente en la elaboración de materiales multimedia de calidad que apoyen la misión del proyecto.

La reunión de lanzamiento del proyecto tuvo lugar online los días 25 y 26 de enero de 2021. En ella participaron miembros representativos de los equipos de trabajo de todos los miembros del consorcio.