Mazón celebra la propuesta de Andalucía para hacer frente común por una financiación justa pero lamenta que Puig no siga el ejemplo con el agua

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha congratulado hoy de la propuesta que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha lanzado al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para establecer un frente común sobre financiación, aunque lamenta, por otra parte, que el jefe del Consell no siga el mismo ejemplo de unión con el tema del agua.

“Me alegro mucho de que haya tenido que ser el presidente de la Junta de Andalucía, el que le haya propuesto a la Generalitat hacer un frente común por la financiación que merecemos y que Pedro Sánchez nos niega”, ha comentado Mazón, quien, sin embargo, considera “una pena que Ximo Puig no se junte y se sume a otros frentes comunes, por ejemplo, al del agua como el que le propuso el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, una unión a la que incluso llamó aquelarre”.

A este respecto, el presidente de la institución provincial ha asegurado que jamás llamará aquelarre a la unión de comunidades “con frentes comunes y con asuntos tan necesarios y estratégicos como son la financiación o el agua”, al tiempo que ha matizado que le da lo mismo “el partido en el que milite cada uno de los presidentes autonómicos, algo que a los demás también debería darles lo mismo, pero al parecer en unos casos es un aquelarre y en otros no”.

MOMENTO CRUCIAL

Mazón ha alertado del momento crucial por el que atraviesa la Comunitat y la provincia de Alicante con la infrafinanciación y con la “muerte inminente” del trasvase si se lleva a cabo la pretensión del Gobierno de España de incrementar gradualmente el caudal ecológico del Tajo hasta los 8,6 metros cúbicos. “Vamos a acabar enterrando al trasvase”, ha lamentado el dirigente, quien ha criticado que el presidente Pedro Sánchez “nos está llevando a la provincia a ser el desierto de Europa con el aplauso, el silencio y el disimulo de la Generalitat Valenciana”.

El presidente alicantino ha avisado de que el agua “no puede ser un mercadeo persa de si te callas, mientras te reduzco el trasvase, a cambio te seguiré mandando algo”, ya que, tal como ha advertido, “necesitamos un cubo y desde la Generalitat Valenciana se están conformando con un goteo, que es tanto como matar el trasvase de manera definitiva. Esto no es una negociación. Hay un nivel que, si bajamos, nos quedamos sin futuro y hemos llegado al límite”.

En este sentido, Mazón ha apuntado que esta medida “no es la gota que colma el vaso, es la última gota que ya no entra y nos deja el vaso absolutamente vacío. Ya no hay solución, ya no va de política ni de partidos, ni de defender al jefe Sánchez que ningunea a la Comunitat Valenciana”.

LA HUERTA DE EUROPA, EN PELIGRO

Mazón ha insistido en que la defensa del medio ambiente y de los espacios verdes está en la defensa de la huerta de Europa, “porque si la provincia se convierte en un desierto, eso acelera el cambio climático y va contra las normas medioambientales y contra nuestro futuro”.

Por ello, ha puntualizado que no entiende que desde el gobierno de la Generalitat Valenciana se diga que el trasvase es irrenunciable “si cada vez que lo dicen sufrimos otro cuchillazo más, porque hay un decretazo que, de manera arbitraria, se salta los criterios técnicos y de sostenibilidad”.

“Tanto es caudal ecológico el de la cabecera del Tajo como caudal ecológico es el Segura”, ha asegurado el presidente, quien ha recordado que hay miles de familias que dependen del trasvase. “Desde la Comunitat, desde la provincia de Alicante y desde el sur de nuestra tierra no solamente estamos pidiendo poder comer nosotros, sino que estamos dando de comer magníficos productos a toda Europa, de proximidad y autóctonos”.

“Se está cortando de manera arbitraria lo que estamos haciendo y ya no se puede disimular. Tiene que ser la Generalitat Valenciana quine lo pare. Nosotros, desde la Diputación de Alicante, estamos alegando, estamos poniendo en marcha la Mesa Provincial del Agua, tenemos el consenso de regantes y agricultores y hemos hecho frente común con Murcia y Almería”, ha concluido.