Maxi: "Me voy dolido porque me habría encantado ascender con el Hércules"

Maxi Ribero no seguirá en el Hércules. El argentino forma parte de la larga lista de jugadores que no formarán parte del próximo proyecto. Maxi acaba contrato el próximo 30 de junio y hace días le comunicaron que no iba a contar con ninguna oferta de renovación.

"¿A quién no le gustaría seguir en un equipo como el Hércules? Pero hay decisiones que no dependen de uno mismo. Sólo me dijeron que no iba a renovar y tampoco me dieron ninguna explicación. Me habría encantado ascender con este club. Me voy dolido por eso", ha dicho Maxi en Onda Cero.

El mediocentro, una apuesta de Paco Peña tras su paso por el Intercity, dice adiós al Hércules tras disputar 28 partidos esta temporada, 21 partidos de ellos como titular. La dirección deportiva y Lolo Escobar buscan otro perfil de jugador y por eso, no le ofrecieron la renovación a Maxi.