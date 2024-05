Luis Barcala: "No rotundo a la operación hostil al Sabadell que perjudica a Alicante y su provincia"

El alcalde de Alicante Luis Barcala ha expresado este jueves su “rotundo rechazo” al anuncio de opa hostil por parte del BBVA sobre Banco Sabadell al considerar que esa iniciativa “perjudica gravemente a Alicante y provincia” y puede suponer un “menoscabo” de la calidad del servicio por sus consecuencias sobre el cierre de oficinas de la red y la pérdida de puestos de trabajo.

Al mismo tiempo, el primer edil ha expresado su preocupación por el “daño reputacional” que causaría la pérdida de la sede social del Sabadell ubicada en la alicantina avenida de Óscar Esplá, al tiempo que ha pedido a los accionistas del banco que se hizo cargo de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo que hagan todo lo posible para que la opa hostil no se materialice.

El primer edil ha manifestado que “si días atrás dije que la fusión planteada por el BBVA no era una buena noticia y que me preocupaba su efecto sobre la reducción de oficinas y de plantilla, ahora con mayor motivo tengo que decir alto y claro que ‘no’ a una opa hostil, que no cambia las condiciones ni el interés de los accionistas de Banco Sabadell, para los que no tiene ventaja alguna, que es perjudicial para esta provincia y esta ciudad”.

Así lo ha destacado Barcala a preguntas de los medios de comunicación.

Luis Barcala.- Alcalde de Alicante

Barcala ha añadido que “en una opa hostil no hay negociación y todo el reembolso del gasto de la compra se va a recuperar a costa de sucursales y de personal y el Ayuntamiento de Alicante se posiciona radicalmente en contra de esa operación”, ha añadido el primer edil. “Y hacemos un llamamiento a esos accionistas que tienen en su mano que esa opa hostil no llegue a buen puerto. Un 20% del accionariado de Banco Sabadell es de esta provincia; que se lo piensen por las consecuencias que tiene, respetando siempre las reglas de lo mercantil, pero existe una cuestión operativa porque se va a generar una pérdida directa de puestos de trabajo, de calidad del servicio por el cierre de oficinas en la red de toda la provincia”, ha agregado.

El arraigo del Sabadell en Alicante

Asimismo, Barcala ha recalcado que Banco Sabadell “es heredero directo de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo y de la tradición financiera y bancaria alicantina; asumió esa condición y lo ha hecho a satisfacción de sus clientes”.

En opinión del alcalde, “esa pérdida de identidad, con la desaparición de la sede social en primera instancia, que es muy simbólica al tiempo que tiene mucho peso específico, unida a la pérdida de oficinas, nos parece que es muy perjudicial”. “Y a nivel reputacional”, ha concluido, “supone un grave menoscabo la pérdida de una sede social establecida en la ciudad de Alicante. Nos preocupa mucho”.