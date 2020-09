Inquietud en el ayuntamiento de Alicante por un positivo por coronaviurus en un instituto

La concejala de Educación, Julia Llopis, afirma no entender por qué las consellerías de Sanidad Universal y Educación han renunciado hacer pruebas diagnósticas previas

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, a través de su responsable en Sanidad y Educación, la edil Julia Llopis, ha mostrado hoy su inquietud ante el inicio del curso escolar “tras la detección de un positivo por coronavirus en un instituto de Alicante, sin que siquiera se hayan abierto los colegios e institutos, y los bandazos y la improvisación de la Generalitat a la hora de tomar medidas que"garanticen la seguridad de los escolares en el retorno a las aulas”.

La edil Llopis, ante la inminente apertura de las clases, reclama a la Generalitat que dé a conocer “con todo detalle el protocolo de seguridad para que la vuelta de nuestros hijos a los centros escolares tenga todas las garantías. “No sabemos nada de cómo se ha planteado la desinfección diaria de los institutos y lo que conocemos hasta ahora sobre las decisiones tomadas sobre otros aspectos sanitarios no nos llaman precisamente a la tranquilidad”, ha añadido.

Pruebas previas

La concejal dice que no entiende "cómo desde las consellerías que dirigen Marzà y Barceló se ha renunciado a hacer pruebas diagnósticas previas a los profesores, cuando es un procedimiento que se está aplicando en todo el mundo a nivel general, con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, como elemento básico para controlar y evitar la propagación de la virus”. La edil considera que las explicaciones dadas por la titular de Sanidad a este respecto “son excusas que intentan ocultar la realidad, que no es otra que, una vez más, la pandemia ha cogido sin los deberes hechos a la Generalitat, que no cuenta siquiera con suficientes recursos para hacer las pruebas PCR y que acumula retrasos de diez días en dar a conocer los resultados de las pocas que hace”.

La concejal también tilda de “bochornoso” que el titular de Educación “lo único que ha sido capaz de decir sobre este tema es que es Sanidad la que tiene la responsabilidad, quitándose una vez más de en medio, con una forma de hacer política a la que ya nos tiene acostumbrado y que se resume en echar la culpa a otros para que no se vea su incapacidad política”.