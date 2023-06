"Hablar de sida era hablar de homosexualidad"

Emilio Cartagena, popularmente conocido como 'Tina Paparelli' en el mundo de la noche, es todo un showman. Tras haber lanzado hace tan sólo unos meses su primer single, Animal Print, junto a la drag Chichi Montesa, Cartagena opina sobre el panorama drag, de la sexualización que ha sufrido por querer dedicarse a esta profesión, de la nueva edición de Drag Race España y, además, se desnuda emocionalmente al recordar el auge del pensamiento serófobo tras el incremento de casos del SIDA.

En primer lugar, ¿a quién me dirijo: Emilio o 'Tina'?

Tina es un personaje con el que me siento muy identificado. Tiene mucho de mí y yo tengo bastante de ella. Pero en mi vida cotidiana soy Emilio.

¿Qué diferencia existe entre ser drag, travesti o transformista?

El drag viene del antiguo teatro de Inglaterra, de ‘dress as another gender’, que acortado es drag. También hay otra acepción que viene del inglés, que significa arrastrar, y alude a cuando se ponían vestidos largos que se arrastraban por el suelo. El drag es adquirir una vestimenta de otro género y crear un personaje a raíz de ello. Travesti es el que lo hace como modo de vida o como fetiche y está más ligado a la privacidad. Y transformista es la persona que utiliza el drag o el travestismo para transformarse en un personaje y mimetizarse con él, como las que imitan a Rocío Jurado o a Lola Flores.

¿Le ha decepcionado este mundo?

Sí, me he llevado muchas decepciones porque a veces te venden la moto de que vas a triunfar seguro. Al final, la realidad es que todo el mundo quiere vender su producto. Hay que ilusionarse, pero no ser un iluso. Hay que trabajar duro, escuchar consejos de profesionales, pero cuando te quieren vender un producto está claro que, al final, te lo están vendiendo a ti y se lo están vendiendo a mucha gente.

La drag queen Tina Paparelli actuando en el escenario | Tina Paparelli

¿Qué precio ha tenido que pagar?

Tienes que renunciar a muchos caprichos. En vez de hacer un viaje que me gustaría, me pago una formación. En vez de estar con mis amigos de fiesta un fin de semana, estoy actuando. A mí no me gusta decir sacrificar porque estás ganando otra cosa, no estás perdiendo. Estás dejando de lado algo social por dedicarte a algo que realmente tú quieres.

¿Qué cree que le gusta tanto a la gente de su drag?

No intento parecerme a nadie y no quiero ser nadie. Lo más importante es ser auténtica. Si tu verdadera esencia es ser cercana, pícara, cómica, pues vende eso.

¿Cómo se hace respetar una drag?

Lo primero es respetarse a una misma. El problema que tiene esta industria es que a todo el mundo le gusta mucho el drag, pero nadie quiere pagarlo. Entonces, debes valorarte y exigir que te paguen decentemente. El drag no es una hucha donde invertir lo de otro trabajo. También debes valorar a tus compañeras, no pisotear nunca a nadie o no creerse nunca más que nadie.

¿Cuánto cobra una drag y cuánto cree que debería cobrar?

Te puedes encontrar a drags muy famosas que pueden cobrar mil euros una noche y luego están los locales de ocio que, normalmente, suelen ofrecer unos sesenta euros. Tiene que ser un precio que amortice lo que llevas puesto, el espectáculo que estés ofreciendo y la formación que lleves encima.

¿Por qué está tan mal visto trabajar de noche?

La noche siempre se ha asociado al libertinaje. Parece que sales de noche para ocultarte, como si no quisieras que te viese la gente mayor o los niños. El querer ocultarse es como si estuvieras haciendo algo malo.

¿Ha sufrido alguna experiencia incómoda subida a un escenario?

Sí. Recuerdo un caso que me incomodó cuando estábamos saliendo de las restricciones del COVID. Al final de un show, un señor me cogió del culo y me dijo: "Tranquilo, cariño, que soy policía y a ti no te va a pasar nada". Todo eso mientras estaba su mujer al otro lado.

Dentro del colectivo se encuentra el estigma del VIH, ¿cómo siente que ha cambiado el tratamiento de la enfermedad?

El auge del SIDA lo vi cuando tenía unos diez u once años y, por aquel entonces, estaba súper asociado. Hablar de sida era hablar de homosexualidad. A día de hoy, todavía veo que hay gente que no aceptaría una transfusión de una persona LGTB porque cree que va a tener más enfermedades. Hay que luchar mucho aún.

Tina Paparelli | Tina Paparelli

¿Cree que llegará el día en el que el VIH deje de ser un tabú?

Espero, ojalá. Cuando yo de pequeño escuchaba a alguien que tenía sida, ya pensaba que se iba a morir, que era un apestado, que había follado sin condón, que se había drogado… Actualmente, conozco a gente que tiene VIH y no pasa nada.

¿Qué papel tuvieron los medios de comunicación en este alarmismo social?

Los medios de comunicación fueron los responsables directos del alarmismo social del sida. No contribuyen cuando se dice que ese tipo de enfermedades las tienen hombres que se acuestan con otros hombres.

Dentro del propio colectivo, ¿existe ese estigma?

Sí. Está criminalizado vivir la sexualidad libremente. Disfrutar de la promiscuidad es una elección de cada uno y todo esto viene dado por la religión, que nos mete en la cabeza que el sexo debe ser en pareja monógama y para procrear.

Por otra parte, tanto usted como su pareja, que también es drag (Chichi Montesa), lanzaron este verano su primer tema llamado ‘Animal Print’, ¿de dónde surge la idea?

La idea de sacar un single comenzó cuando terminó el confinamiento. Nos lo propuso una amiga que también es drag queen (Peca Mimosa). Nunca nos lo habíamos planteado. Yo había trabajado en musicales, pero nunca lo pensamos como algo factible. Nos pasó el número del productor de su single y nos animó a probar. Lo dejamos un poco en el baúl porque ese año fue muy tormentoso. Al tiempo, tras ganar un concurso, pensé que ese era el momento, aprovechando el dinero que había ganado. Me puse a dar clases de canto, me puse en contacto con el productor y le hablamos de nuestra personalidad, de nuestro estilo y de lo que queríamos hablar. Era como si hubiéramos metido nosotros la receta en el horno, porque salió algo muy nuestro.

Defina ‘Animal Print’. ¿Qué significa para usted?

‘Animal Print’ define el hecho de una persona que sale de fiesta a liberarse y se identifica con animales. Es una canción pícara, que demuestra que la gente tiene ganas de fiesta y ganas de ligar. Es una canción para que todo el mundo que la escuche saque a esa fiera que lleva dentro, y lo que más nos gusta es que la gente la baile, se desinhiba, ruja, cante o haga lo que quiera.

¿Se apuntaría usted al programa ‘Drag Race España’ de ATRESplayer?

Me encantaría entrar, pero porque me gusta disfrutar y aprender de todo. Lo que realmente me importa es pasármelo bien. Me motiva más eso que la fama, porque al final tienes un año de reinado, pero luego o tienes una flor en el culo o vuelves a los locales de ocio. Siempre vuelves a la casilla de salida.

Para terminar, ¿cómo presentaría el drag a alguien que desconoce lo que es?

El drag es una expresión artística donde vale prácticamente todo, no tiene límites. Es jugar con tu imagen, es crear a partir de tu cuerpo, es dejarse llevar por el color, por la diversidad, tener muchas ganas de divertirte, quitarte los prejuicios sobre ti mismo, quitarte los miedos e inseguridades y todo eso se mete en una coctelera y te lo echas encima. El drag tiene muy pocas definiciones. Definir es poner límites, y en el drag no hay límites. El drag es diversidad, color, fuera complejos, fuera miedos..