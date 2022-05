Gallego, sobre la fusión Intercity-Hércules: "Seguimos nuestro camino, pero no estamos cerrados a nada"

Toni Gallego, CEO del Intercity, ha pasado por Onda Cero Alicante para analizar los planes de futuro del club alicantino tras el ascenso a Primera RFEF.

Gallego ha hablado sobre los rumores que han salido en las últimas horas sobre una posible fusión con el Hércules. "El Intercity debe seguir su camino, pero no estamos cerrados a nada y no vamos a descartar nada que pueda ser bueno para el valor de la compañía. Pero es cierto que yo no sé nada y que no he recibido ninguna llamada ni he tenido ninguna reuión sobre este tema desde que llegué", ha comentado Gallego.

El CEO del Intercity también ha confirmado que Juanfran Torres se perfila como el nuevo hombre fuerte de la parcela deportiva. Además, espera que la renovación de Gustavo Siviero pueda cerrarse por el "profesionalismo" mostrado por el técnico durante todo el año.