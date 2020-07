Una niña de cuatro años muere ahogada en una piscina de Calpe

Los sanitarios practicaron durante media hora maniobras de reanimación, pero no pudieron hacer nada para salvar la vida de la pequeña

Una niña de cuatro años falleció por ahogamiento este miércoles, a primera hora de la tarde, en una piscina de una urbanización de la localidad alicantina de Calpe.

El suceso ocurrió en circunstancias no precisadas y hasta el lugar de los hechos se desplazó con urgencia una unidad de sanitarios que practicaron durante media hora maniobras de reanimación a la menor, pero no obtuvieron respuesta alguna y no pudieron evitar su fallecimiento.

Hasta la urbanización se desplazó el médico forense, quien tras confirmar el fallecimiento de la pequeña, ordenó el levantamiento del cadáver. La muerte de esta niña ha sufrido en una profunda consternación a esta localidad turística de la provincia de Alicante.