La exposición de los guerreros originales de Xi’an en Alicante y el metaverso entre lo más destacado de la Costa Blanca en Fitur

La Costa Blanca afronta una nueva edición de FITUR con el foco puesto en afianzar la conectividad aérea con destinos tradicionales, pero también, aprovechando la recuperación del sector, en abrir enlaces con otros mercados emergentes.

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha presentado esta mañana todos los detalles de la participación del organismo autónomo en la mayor feria internacional de turismo del mundo, un evento que se celebrará del 18 al 22 de enero en Madrid y que este año contará con novedosas propuestas desde la provincia relacionadas con la cultura, gracias a la llegada de los guerreros de Xi’an al MARQ, y con el metaverso y la realidad virtual.

Acompañado por el director del Patronato Provincial de Turismo, José Mancebo, el responsable institucional ha avanzado las principales líneas estratégicas que la Diputación ha dispuesto para esta cita mundial, entre las que destacan, tal como ha desvelado, la confirmación del acuerdo con el Gobierno chino, “después de largos años de trabajo, pandemia, complicaciones, guerras y dificultades diplomáticas”, para traer a finales del mes de marzo, y durante un periodo que ha estimado en diez meses, las figuras de terracota originales de los guerreros de Xi’an.

Mazón, quien ha alabado el “alto nivel de cuidado, respeto y profesionalidad del equipo técnico del MARQ”, ha sugerido que esta exposición supondrá “un gran cartel de presentación de nuestra provincia, que recibirá a cientos de miles de personas para ver a los guerreros”.

Finalmente, el presidente ha avanzado que durante la celebración de Fitur, concretamente el jueves 19, la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, expondrá los pormenores de la muestra, “cuya negociación no ha sido lo más sencillo del mundo, a pesar de que siempre ha habido voluntad de que las piezas volvieran a salir y me refiero a las originales, no solo a las réplicas homologadas”, según ha reconocido. “Es una de las noticias más importantes que podemos dar como destino turístico y cultural y que después de muchos años los guerreros vuelvan a salir de China y sea a Alicante, es una gran noticia”, ha sentenciado Mazón.

Con el fin de recuperar, tras la pandemia, los niveles de viajeros previos a la Covid, la Diputación desplegará una amplia oferta de los 141 municipios alicantinos, agrupada por segmentos y productos, entre los que destacan deporte y turismo activo, gastronomía, cultura, fiestas, nuevos proyectos, tecnología e innovación o ‘Made in Costa Blanca’, sin olvidar el buque insignia de la provincia, el sol y playa.

“Venimos a Fitur con muchas expectativas y con un trabajo previo, riguroso y sostenido en el tiempo, para implementar la calidad y servicios de nuestro sector, que ha sabido tener altura de miras durante este periodo”, ha manifestado Mazón, quien ha incidido en que este será un Fitur “histórico, de recuperación, de mejora e incremento de visitantes, que nos servirá de palanca para lograr cifras récord, gracias a los indicadores que manejamos”.

Cerca de un centenar de presentaciones e introducciones audiovisuales agrupadas en doce bloques temáticos, alrededor de una veintena de experiencias culinarias, degustaciones, catas y showcookings, así como treinta reuniones con operadores, agencias, compañías turísticas y aerolíneas coparán la agenda de la Costa Blanca en Fitur en la que constituye la primera cita anual para los profesionales mundiales del sector. Un total de 27 municipios participarán presencialmente con técnicos desde diversos mostradores, aunque son 51 localidades y cuatro entidades locales menores las que tendrán presencia en uno u otro formato y más de 127 las que estarán representadas con información turística de su oferta.

Mazón ha asegurado, durante la atención a los medios de comunicación, que la provincia “es un destino turístico de primera división en el que muchos mercados nacionales e internacionales han puesto el foco de atención por la profesionalidad, calidad y propuestas de nuestro sector, lo que nos permite seguir trazando planes que incrementen la llegada de turistas”.

Día de la Costa Blanca

El Patronato Provincial de Turismo, cuyo espacio expositivo se expone en un stand superior a los 200 metros cuadrados en el pabellón 7 de IFEMA, celebrará el miércoles 18 de enero, jornada inaugural de Fitur, el ‘Día de la Costa Blanca’. El acto principal se desarrollará en la Plaza Central del espacio de la Comunitat Valenciana a las 12:00 horas, donde se presentará el proyecto ‘Costa Blanca aumentada’, una novedosa propuesta que permite difundir la oferta de la provincia mediante el formato holográfico.

José Mancebo ha adelantado, al respecto, que en paralelo “desplegaremos una experiencia inmersiva para acceder al catálogo multimedia de folletos y videos del territorio y productos turísticos en el que el usuario podrá navegar en un entorno virtual y visitar todos los destinos de nuestra provincia”. Se trata de una técnica de navegación que fomenta la interactuación y la cultura del videojuego, tal como ha explicado el director de Costa Blanca quien, no obstante, ha recalcado que esta herramienta “inspira el viaje, pero lo que cunde es, finalmente, la visita presencial a nuestra provincia”.

“Con estas líneas promocionales planteamos nuestra presencia en Fitur tanto física como virtualmente, mediante la proyección de la Costa Blanca en el metaverso, una especie de realidad alternativa a la que nos conectaremos utilizando dispositivos que nos permitan trasladarnos virtualmente e interactuar con diversos elementos”, ha pormenorizado el director del organismo.

Asimismo, ha concretado que la Costa Blanca dispondrá, adicionalmente, de un espacio ‘zero waste’ para la descarga de folletos digitales.

Esa misma tarde, la Diputación de Alicante ha organizado, en colaboración con la asociación empresarial Terciario Avanzado, un encuentro networking con el sector turístico de la provincia en el que se presentarán diversas novedades tecnológicas de la Costa Blanca y que contará con un foro de debate sobre digitalización y turismo.

Agenda Costa Blanca

Por otra parte, durante toda la feria tanto Mazón y Mancebo como los técnicos de Costa Blanca aprovecharán su presencia para concretar líneas de colaboración con tour operadores, receptivos, aerolíneas, portales turísticos y prescriptores, además de mantener reuniones de trabajo con socios estratégicos para la reactivación de la actividad turística.

La presencia alicantina en la feria se extiende también a otros espacios como Fitur Gay (pabellón 3), con un mostrador propio de 18 m2 desde el que se presentarán las propuestas ‘Costa Blanca LGBTQ+’ para 2023, con representantes de la Gala Drag Queen de Torrevieja, el Benidorm Pride Festival, el Festival Diversa de Elche, el Orgullo de Alicante o el Certamen Transformarte España.

En Fitur Screen (pabellón 6), el Patronato Provincial pondrá el foco en el turismo cinematográfico, promocionando la provincia como destino de rodajes, bajo la marca ‘Costa Blanca Film Commissions’, junto con el resto de Film Offices locales.

La novedad este año se focaliza en el apartado de Fitur Sport (pabellón 10), donde la provincia estará presente en el panel ‘El ciclismo como palanca para el desarrollo: Ciclismo de Carretera MBT, Gravel, Cicloturismo’ con una mesa debate con el propósito de exponer las bondades alicantinas como destino ciclista de gran prestigio internacional.

Asimismo, la cultura también tendrá una relevante presencia en este certamen con la presentación, el jueves 19 de enero, de la exposición sobre los guerreros de Xian, un acto organizado por el MARQ en el que la vicepresidenta y diputada de Cultura, Julia Parra, desvelará todos los detalles de la nueva exposición temporal que exhibirá el museo este año.

Por otra parte, los Carnavales de Torrevieja tendrán su protagonismo durante todas las jornadas de la feria, pero especialmente significativa será su presencia el miércoles 19, cuando desfilarán, en horario vespertino, por las principales calles del centro de Madrid.

Finalmente, durante el fin de semana, con las jornadas dedicadas al público final, desde Costa Blanca se realizarán diferentes actividades entre las que destaca un cuestionario sobre conocimientos de la provincia de Alicante. Los ganadores podrán disfrutar de una estancia y experiencias de destino en municipios alicantinos, una iniciativa en la que colaboran diferentes asociaciones y empresas del sector.