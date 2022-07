Los empresarios de la provincia de Alicante piden acortar los plazos del tren al aeropuerto

La Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana en Alicante ha celebrado que se haya iniciado el proceso para dotar al aeropuerto de Alicante-Elche de la conexión ferroviaria pero, a su vez estima que el plazo anunciado para la redacción del proyecto, 2026, es demasiado largo, sobre todo, teniendo en cuenta, que es un proyecto absolutamente prioritario para la provincia y que su ejecución llega con muchos años de retraso.

El presidente de la CEV en Alicante, Joaquín Pérez, ha manifestado que “lo importante era empezar, pero vamos a estar muy pendientes del establecimiento de plazos y de la ejecución de las obras, porque no queremos contentarnos con anuncios si la realidad va a ser otra. En el caso de la realización del proyecto tenemos que decir que podría haberse reducido, como mínimo y siendo conservadores, un año o incluso dos. No podemos perder de vista que llegamos muy tarde y todavía tenemos otras infraestructuras muy necesarias para las que no se ha iniciado tan ni siquiera este camino”.

La patronal ha recordado que "la provincia de Alicante está claramente discriminada a nivel estatal en cuanto a inversión en infraestructuras", motivo por el cual tanto CEV como la Cámara de Comercio de Alicante lanzaron en 2019 el decálogo de infraestructuras necesarias en la provincia. Este documento es uno de los ejes prioritarios de CEV Alicante y va a marcar el trabajo de la organización en los próximos años, junto a la defensa de los recursos hídricos que requiere la provincia, las reformas necesarias en agilidad administrativa e incrementar las dotaciones presupuestarias autonómicas y estatales.