Dos rayos generan sendos incendios forestales sin consecuencias graves

Dos rayos han sido los responsables de sendos incendios forestales ocurridos esta tarde en la provincia. Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos, el primero de ellos ha ocurrido sobre las 15:30 horas en Biar en la sierra de Fontanelles. Al lugar han acudido medios aéreos, una brigada y una autobomba. No obstante, la intensa lluvia ha hecho que las llamas no fueran a más. A las 15:43 se ha recibido otro aviso de un incendio en el Maigmó por la caída de otro rayo. La lluvia también ha ayudado a que al cabo de veinte minutos ya no hubiera humo.