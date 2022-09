Distrito Digital de Alicante amplía su proyección internacional como jurado de los premios Africa Grows Green 2022

Distrito Digital Comunidad Valenciana, a través de su programa de innovación abierta Distrito Digital Cambio Climático, amplía su proyección internacional estrechando lazos de colaboración con la Asociación para la Calidad de Vida Sostenible Istidama --una ONG con sede en Egipto--, en el certamen Africa Grows Green Awards 2022.

Estos premios están enfocados a startups y pymes que trabajan en innovación en el ámbito del Cambio Climático, y brindan la oportunidad a Distrito Digital de aportar su experiencia y now how como jurado.

Esta línea de colaboración además estimula la participación de las empresas del ecosistema de la Comunidad Valenciana en este certamen y les ofrece visibilidad internacional y nuevas oportunidades de negocio.

El objetivo de los premios es reconocer las iniciativas de todas las partes interesadas que utilizan soluciones de innovación basadas en la ciencia y la tecnología para apoyar las acciones contra el cambio climático.

Además, también busca ayudar al ecosistema empresarial contra el cambio climático para que desarrollen los conocimientos técnicos de las empresas, las conexiones con el mercado, la capacidad técnica y la orientación sobre las fuentes y los procedimientos de acceso a la financiación.

De este modo, los galardones Africa Grows Green Awards constituyen una apuesta firme de todas las partes interesadas en la lucha contra el cambio climático, incluidos los Estados miembros del Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA), muy sensible a los riesgos inducidos por el clima.

El plazo de inscripción para las startups ya está abierto y finaliza la primera semana de octubre. Las diferentes categorías en las que pueden participar son Climate Mitigation and Adaptation Technology, She Goes Green, Research and Education y Green Finance.

La adaptación y la mitigación al cambio climático

El equipo de Distrito Cambio Climático, que gestiona Agbar y la consultora especializada en innovación Gellify, participa como jurado de los premios que concurren en la categoría del Climate Mitigation para reconocer las iniciativas de pymes y startups en el desarrollo de nueva tecnología en materia de generación de energía limpia; distribución y almacenamiento de energía y movilidad y transporte inteligentes.

También valorarán el desarrollo de nuevos modelos de negocio y la adaptación de herramientas ya existentes a las necesidades de una comunidad que no ha usado la tecnología antes.

De igual modo, esta categoría distinguirá el talento a la hora de aprovechar el poder de las tecnologías emergentes --como la inteligencia artificial, los sistemas de cadena de bloques, el Internet de las cosas, los macrodatos y la nanotecnología-- que tienen el potencial para transformar y mejorar las condiciones actuales de vida.