Las cuentas de la Generalitat cumplen con el peso poblacional en inversiones mientras que los presupuestos del Estado perpetúan el agravio con la provincia de Alicante

El presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante, Rafael Ballester y el presidente provincial de la Confederación empresarial Valenciana, Perfecto Palacio, han presentado el “Informe de Impacto en la Provincia de Alicante de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana y del Estado para 2021”, junto al autor del mismo, Francisco Llopis, director de Estudios de INECA.

Las dos entidades colaboran en este proyecto con el objetivo de ofrecer un estudio riguroso que evalúe la calidad y la funcionalidad de las inversiones públicas en nuestra provincia, tanto autonómicas como estatales.

La necesidad de este análisis surge de la notable influencia que tienen los presupuestos para atenuar los desequilibrios territoriales, impulsar el crecimiento e incidir directamente en la mejora del bienestar de empresas y ciudadanos.

Un momento de la presentación en la sede de la CEV en Alicante | Juan Carlos Fresneda/Onda Cero Alicante

El análisis global de ambos presupuestos refleja que las inversiones previstas por la Generalitat Valenciana han mejorado acercándose al criterio poblacional contemplando las inversiones extraordinarias por la DANA y que el Estado perpetúa el agravio presupuestario con la provincia de Alicante.

Sobre los presupuestos de la Generalitat, Rafael Ballester ha incidido en que “por primera vez se presentan unos presupuestos que dicen cumplir el criterio de equidad poblacional, si bien parece que tiene como soporte la inversión asociada a recuperarnos de los daños sufridos en la Vega Baja por la DANA de 2019, porque si se excluyen las inversiones extraordinarias derivadas de la DANA, seguiríamos por debajo del criterio poblacional”.

El presidente INECA ha aportado otra nota preocupante, al indicar que “los presupuestos cada vez se componen de menos inversión, más servicio de la deuda y menos territorialización de gasto, por lo que cada vez dudamos más de la factibilidad de lo proyectado”. Ballester ha mostrado su preocupación porque “en alguna medida, los presupuestos deberían servir de ayuda para corregir y equilibrar esos datos en los que la provincia de Alicante necesita urgentemente mejorar, como son el paro y la renta per cápita”.

El máximo responsable del Instituto ha añadido que “a tenor de los datos manejados, el Estado sigue sin observar este elemental criterio en su política de inversiones, pese a que es verdad que respecto a versiones anteriores se observa un incremento neto en el volumen económico que se dice se va a invertir: en los anteriores Presupuestos de 2018 (prorrogados hasta 2020) hemos pasado de la posición 49 en 2018 a la 46 en 2021 de 52, por la cola. Por tanto, pese a la mejora, no estamos de celebración, pues seguimos instalados en el coche escoba del pelotón. Doce años después, seguimos igual que en 2008, y en este período de tiempo, lo mejor que hemos llegado a estar es en la posición 34 en 2015 y fue con la llegada del AVE.

Por su parte, Perfecto Palacio ha afirmado que “la introducción de la equidad poblacional en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana es una buena noticia, pero ahora debemos asegurarnos de que la ejecución presupuestaria se realiza al 100%, porque es en esa etapa donde se territorializan de verdad los presupuestos”, mientras que ha lamentado que “este criterio no haya sido trasladado a los Presupuestos Generales del Estado, en los que todavía estamos a años luz de recibir lo que nos corresponde conforme a nuestra población o aportación al PIB: desde 2008, la provincia de Alicante ha dejado de recibir 2.831 millones de euros si se atiende al criterio poblacional, y necesitamos un cambio urgente”.

Palacio ha insistido que “sólo con la mitad del déficit inversor estatal en la provincia de Alicante ya tendríamos una parte del recorrido hecho. Alicante presenta un STOCK de INVERSIONES realista, factible y rentable. Todo euro que se invierta en este stock será devuelto con creces a la sociedad, y sin duda contribuirá a mejorar los indicadores sociales de renta y empleo de nuestra provincia, y acercarlos a la media del conjunto del estado”.

Análisis a fondo

El director de Estudios ha puntualizado que Alicante en el 2021 dispondrá de 464,6 millones de euros para inversiones territorializadas por parte del Estado y de la Generalitat Valenciana. De esta importante cantidad de dinero, 164,6 millones tienen su origen en la Generalitat Valenciana y el resto, otros 300 millones serán aportados en inversiones por parte del Gobierno del Estado. En este sentido, los de la Comunitat sí se ajustan al criterio poblacional, y en concreto para el próximo año, van a llegar unos 23,3 millones más de los que nos corresponden por criterio poblacional, aspecto que por el contrario no ocurre con los del Estado.

A juicio de Francisco Llopis, preocupa no obstante el importante porcentaje de los presupuestos que se quedan sin territorializar en el caso de la Comunitat Valenciana ya que escasamente se lleva al 50% del presupuesto del capítulo VI -cantidad muy reducida dado que se trata una planificación a un año- y no se entiende que no se pueda concretar más. Por el contrario, en los PGE este porcentaje se eleva hasta el 66%, mejor que el autonómico, pero igualmente escaso, más si se compara con los porcentajes de los años anteriores en los que la cantidad territorializada superaba el 80% del importe destinado a inversiones reales.

De otro lado, el director de Estudios ha finalizado su intervención poniendo de manifiesto la reducida ejecución que en el caso del Consell presentan los presupuestos de inversiones, pues en la serie histórica la parte ejecutada se queda en promedio en torno al 50%, pasando al año siguiente como remanente para el siguiente ejercicio, y así repetidamente. En concreto, y para el último año cerrado, en 2018, se quedaron sin ejecutar 338,1 y 483,5 millones respectivamente en el capítulo VI y VII.