Compromís propone usar las antiguas cabinas telefónicas para instalar red wifi gratuita en la ciudad

El edil ha precisado que otras ciudades, como Elche, han instalado más de 200 puntos de acceso gratuito en barrios y pedanías para garantizar este servicio esencial. Por ello, propone instalar puntos de wifi gratuitos convirtiendo las antiguas cabinas telefónicas, actualmente abandonadas y sucias, en puntos de acceso wifi, además de ser puntos de recarga de la tarjeta de transporte público, móviles e información turística y agenda municipal de interés ciudadano.

La nueva Ley estatal de Telecomunicaciones considera que las cabinas telefónicas ya no son un servicio esencial obligatorio, por lo que Compromís insta a que tengan un uso nuevo, no se desmantelen y sean de utilidad ciudadana como sucede en otras ciudades como Málaga, Sevilla o Las Palmas. Además, esta solución permite aplicar la economía circular, ya que se aprovecha la cabina telefónica para darle un nuevo uso, es una solución más barata que la obra civil que conlleva quitar estos tótems de la vía pública. Para Mas "las cabinas ya tienen la obra hecha. No hay que canalizar ninguna toma, puesto que ya tienen acceso a los datos y a la red de telefonía. Es muy sencillo aprovecharlas para darles un nuevo uso".

Este servicio wifi, además de inclusión social y permitir a muchas alicantinas y alicantinos tener acceso a internet y superar en aparte la brecha digital que sufren, supondrá una gran cohesión territorial y toda una apuesta turística que mejorará la estancia de los visitantes en ciudad. Por ello, desde Compromís se insta al equipo de gobierno municipal que trabaje en la implantación de una red wifi con ayuda de la Comisión Europea como en otras ciudades.

Además, para concluir, estas cabinas reconvertidas sirven también para promocionar el pequeño comercio que, en muchas ocasiones, ni siquiera tiene presencia en Internet. "Con estos puntos se pueden descubrir sitios que no te recomiendan las guías" sentencia Mas.