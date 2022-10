Cerca de 6.000 personas disfrutaron de experimentos, talleres, exposiciones y observaciones astronómicas en la 'Nit de la Investigació' de la Universidad de Alicante

La Universidad de Alicante (UA) ha vuelto a celebrar presencialmente la European Researchers’ Night - Nit de la Investigació 2022 que reunió a cerca de 6.000 personas. Desde las 18 hasta la 1 de la madrugada público infantil, juvenil y familiar participaron en un completo programa de talleres, experimentos, espectáculos científicos, exposiciones, observaciones astronómicas y rutas a pie por el campus de San Vicente del Raspeig de la mano de más de 600 personas entre personal investigador, alumnado y personal de apoyo de la UA.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, fue la encargada de inaugurar este gran evento de divulgación científica acompañada de la secretaria autonómica de Universidades e Investigación de la Generalitat Valenciana, Carmen Beviá, y la vicerrectora Transferencia, Innovación y Divulgación Científica de la UA, Mª Jesús Pastor.

"Estamos muy contentos, después de dos años de parón por la pandemia, de retomar la Nit de la Investigación en formato presencial, abierta a todos los públicos y con esta alegría de reencontrarnos”, subrayó Navarro. La rectora agradeció especialmente la labor de todos los investigadores, investigadoras y miembros de la comunidad universitaria que durante meses han trabajado en la preparación de este gran evento. “Quiero dirigirme especialmente a mis amigos más jóvenes, a los niños y niñas, que dentro de nada serán estudiantes de la UA para que ojalá quieran ser investigadores y disfruten de este día. Va por ellos”, finalizó la rectora.

Por su parte, Carmen Beviá recordó que “400 ciudades de 29 países de Europa celebran también esta fiesta de la ciencia en la sacamos de los laboratorios y de los despachos a los investigadores para que os expliquen cuál es su trabajo, qué hacen y por qué”. En este sentido, la secretaria autonómica destacó que “a veces pensamos que la ciencia es algo lejano, algo que no entendemos y que no tiene que ver con nosotros. Pero nuestra vida está rodeada de ella y es importante conocerla. Por eso la divulgación y la comunicación científica es tan importante, nos permite conocerla, nos permite amarla”.

La Nit de la Investigació 2022, además de invadir de ciencia y tecnología el campus de la UA con más de 50 propuestas, llegó a varios municipios de la provincia, concretamente a Ibi, Alcoy, Santa Pola y la ciudad de Alicante, a través de las Estaciones Científicas y Sedes de la Universidad de Alicante con visitas guiadas, talleres, exposiciones y conferencias.

European Researchers’ Night 2022

La European Researchers’ Night - Nit de la Investigació 2022 forma parte del proyecto ‘Mediterranean Researchers’ Night Goes To School’ (MEDNIGHT GTS), financiado por la Comisión Europea a través del programa Horizon MSCA and Citizens 2022. Participan una decena de universidades y entidades representativas de la investigación y la divulgación científica de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia.

Las actividades organizadas en la UA por el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica cuentan con el apoyo de la Fundación para la Ciencia y Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de UA Divulga, Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UA.