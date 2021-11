CCOO en L´Alacantí insiste en la derogación del Decreto que centraliza los servicios de emergencias en Valencia

Los representantes de los trabajadores han mantenido hoy una reunión con personal de la consellería de Sanidad Universal, en la que poco o nada se ha avanzado; al menos así se deduce del comunicado de prensa remitido a los medios de comunicación por parte de CCOO. La posición inamovible, por el momento del gobierno autonómico hace que los sindicatos barajen realizar otra protesta, esta vez ante las puertas del Palau de la Generalitat.

La Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarias en L´Alacantí ha calificado de "muy desacertadas", las declaraciones la semana pasada del President de la Generalitat Valenciana, en cuanto a la Centralización del SES-CICU-SAMU. Afirmó que trata solo de centralizar la comunicación y en ningún caso los Servicios, y que la decisión se ha realizado en función de informes técnicos para mejorar la eficacia.

"No tenemos claro si Ximo Puig no conoce el tema en cuestión y no le han informado del alcance del Decreto Centralizador del Servicio de Emergencias Sanitarias y realmente desconoce lo que firma, o directamente se ríen de nosotros", ha puntualizado el sindicato.

Recalca que la primera opción es mala, "pero todavía podría reconducirse" si el president toma las riendas del proceso y deroga el Decreto Centralizador". Más difícil afirman tenerlo con la consellera Ana Barceló y su equipo, porque "les hemos desmontado todos sus argumentos por erróneos e inconsistentes sobre su hipotética mejora del Servicio, y se le han dado distintas opciones, propuestas y alternativas".

Además, se han negado a crear un multidisciplinar compuesto por expertos y profesionales altamente cualificados para mejorar el Servicio de Emergencias Sanitarias. Los responsables de Conselleria "no han querido escuchar ni a los profesionales, ni a las Juntas de personal, ni a los sindicatos, ni a los partidos políticos, Diputaciones y Ayuntamientos, Colegios Profesionales, Entidades o asociaciones civiles".

El sindicato reprocha también al president Puig que diga en Madrid "la centralización no es inteligente" y aquí haga lo contrario. CCOO reitera que según todos los expertos, el personal más cualificado, los estudios técnicos y la bibliografía científica, la centralización es menos eficaz y eficiente, se pierde calidad y se retrasa la atención sanitaria y aumentan los tiempos de respuesta. El decreto centralizador de emergencias sanitarias, de llevarse a cabo, será un retroceso en la atención sanitaria de calidad del Servicio Valenciano de Salud, con dramáticas consecuencias para la ciudadanía.

¿QUE PASARÍA?

Según ha detallado la central sindical, la centralización de las Emergencias Sanitarias afecta en la Provincia de Alicante a 315 trabajadores. 249 profesionales SAMU (Médicas, Enfermeras y TES) y 20 Conductores Vehiculo Especial, que serán dirigidos desde un despacho en Valencia. 22 puestos (de Función Administrativa principalmente) que se amortizarán por el desmantelamiento del Centro de Gestión y Administración de Alicante. 24 efectivos (Locutores y Médicos Coordinadores) que cesan por el cierre del CICU Alicante.