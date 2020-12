Sergio Buenacasa ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para analizar cómo han sido sus primeros meses en el Hércules. El delantero admite que ha estado reñido con el gol, pero confía en que la situación cambie a partir de enero. "Veremos a un Hércules mucho mejor tras el parón", dijo el ariete aragonés.

Buenacasa le pone un "siete al equipo" y un aprobado a su aportación individual. "Me apruebo porque me lo he dejado todo en el campo", ha comentado el delantero blanquiazul.