Los bomberos de Alicante extienden su campaña #salvavidas a las comunidades de propietarios

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Alicante, José Ramón González, ha acudido a la presentación de la campaña de prevención de incendios en el Parque de Bomberos #salvavidas que se va a iniciar esta semana a través de visitas y charlas a las asociaciones de vecinos, centros de mayores y comerciantes, con el objetivo de promover la instalación de detectores de humo, evitar víctimas y reducir los fuegos en viviendas.

Los efectivos del Servicio de Prevención Extinción de Incendios y Salvamento, han elaborado unos vídeos que serán difundidos en redes sociales y con charlas didácticas para explicar las formas de prevención e intervención en caso de incendios durante los próximos meses.

El concejal de Seguridad ha incidido en la importancia de la campaña que tiene un objetivo principal “concienciar a la población para que se instalen en sus viviendas los dispositivos electrónicos detectores de humo porque son una de las medidas de autoprotección más eficaces, y en caso de estar dormidos estos dispositivos son todavía más importantes, al lograr avisar y poder poner a salvo vidas”.

En la primera charla impartida esta mañana por los bomberos del SPEIS han recordado que en el año 1991, casi 5.800 personas murieron en accidentes de tráfico. Al año siguiente, la DGT para intentar reducir ese número, decidió lanzar una campaña bajo el tituló de “Las imprudencias se pagan”, concienciando a la gente de la importancia del uso del cinturón, del peligro de los excesos de velocidad y del consumo de alcohol al volante. En 2020, el número de fallecidos había descendido a 870.

Detectores de humo domésticos

Los bomberos quieren concienciar a la gente porque señalan que “no tener instalado un detector de humo en la vivienda es tan peligroso como no ponerse el cinturón de seguridad, o como no llevar el casco en la moto, algo que es impensable a día de hoy y que en 1980 era lo normal”. El objetivo principal de esta campaña es por tanto concienciar a la gente de que instalar un detector de humo es como ponerse el cinturón. Que sea impensable y tremendamente imprudente el no tener uno instalado en casa.

Los detectores también son fáciles de instalar y no requieren obra, ya que su fuente de alimentación es una pila, y los bomberos del SPEIS consideran de máxima importancia que todos tengan instalado uno en sus viviendas.

Asimismo los bomberos también han informado que un fuego se desarrolla muy rápidamente y puede afectar a una habitación o a todo el hogar, y el humo es el mayor peligro en los incendios, y la intoxicación por monóxido es lo que genera más víctimas, señalando que en 2019 el 27% de las víctimas mortales se produjeron en incendios en franjas horarias de 4:00 a 8:00 horas en España.