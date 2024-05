Banco Sabadell requiere que BBVA informe de quiénes son los accionistas relevantes interesados en la OPA

El Banco Sabadell requiere que el BBVA informe al mercado la identidad de los accionistas relevantes que, según desveló ayer el presidente de esta entidad, Carlos Torres, habrían mostrado expresamente su interés en acudir a la OPA hostil formulada por el banco de origen vasco, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

La entidad que encabeza Josep Oliu estima que es de significativa importancia que el mercado cuente "con la información completa" en el marco de esta oferta no deseada, ya que en la comunicación preliminar de su propuesta BBVA no había detallado que contara ya con el respaldo de accionistas "relevantes" del Sabadell.

Por esta razón, los servicios jurídicos del Sabadell denunciaron ayer a BBVA ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por informar ante analistas y medios de comunicación de que hay interés por parte de accionistas "relevantes" en la OPA hostil que lanzó sobre el 100 por 100 del capital de Sabadell.

Falta de información

En torno a las 22.30 horas de este pasado jueves, Sabadell remitía a la CNMV un aviso de que la documentación que BBVA había enviado a los analistas, que no estaba incorporada en el anuncio de la OPA, y la información que se había dado en la reunión vulneraba el artículo 32 de la normativa que regula estas operaciones y que "en general, introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado".

"Banco Sabadell ha dado traslado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de esta circunstancia en aras de que el mercado cuente con información completa y transparente y se garantice un proceso ordenado y correcto", concluía el comunicado.

Fuentes jurídicas han precisado a Europa Press que esta "denuncia" se habría formulado ante el hecho de que BBVA afirmase que cuenta ya con interés por parte de accionistas, algunos "relevantes", en que se materializase la operación que había presentado sobre Sabadell.

Inversores relevantes

"Ha habido inversores de Banco Sabadell, algunos relevantes, que sí han contactado con nosotros para hacernos llegar su interés por que se materializara una oferta como la que hemos presentado. Tenían interés en aceptar los términos en la que la hemos presentado", comentó ayer el presidente de BBVA, Carlos Torres, ante los medios de comunicación.

Las mismas fuentes afirman que esto constituye una información que debería estar en el anuncio que realizó de la oferta a la CNMV y que puede condicionar al mercado en lo relativo a esta OPA hostil que, en todo caso, no se materializará hasta dentro un plazo de entre seis u ocho meses, una vez el banco obtenga las autorizaciones necesarias.

Lo que el Sabadell estaría buscando con esta medida no es tanto paralizar la OPA como que BBVA dé la información de cuáles son los accionistas relevantes con el objetivo de que el mercado tenga con información "completa y transparente".

El rechado se extiende

El rechazo a esta operación no sólo se centra ya en la ciudad de Alicante y en la Generalitat Valenciana; esta mañana el ministro de Transportes, Oscar Puente, ha manifestado en Alicante que "no vemos necesaria ni útil esa operación, creemos que no contribuye a mejorar la situación del mercado bancario en España". Puente ha añadido que el Gobierno va a hacer lo que esté en su mano para que no salga adelante.