El Ayuntamiento traslada temporalmente el consultorio de Tabarca al puesto de socorro de la playa

El Ayuntamiento de Alicante, a instancia de la Concejalía de Sanidad, dirigida por Julia Llopis, ha concluido la primera parte de las obras para modernizar el consultorio médico de la isla de Tabarca. Los trabajos finalizados son los de rehabilitación de la vivienda municipal anexa al consultorio, que es utilizada por el personal médico o técnicos sanitarios que prestan este servicio a los vecinos de la isla y visitantes.

Desde la Concejalía de Sanidad explican que para que la constructora acometa la segunda parte del proyecto es necesario trasladar los servicios que realizan en el consultorio al puesto de socorrismo de la playa, cambio que será efectivo desde el 1 de septiembre.

Las obras de mejora del consultorio médico de Tabarca y de la vivienda anexa fueron aprobadas por la Junta de gobierno del Ayuntamiento y se ofertaron mediante un procedimiento abierto con un presupuesto de 99.470 euros. En el concurso se tuvo en cuenta el precio como criterio principal, con lo que se adjudicaron definitivamente por 86.708 euros.

Mejoras

Los trabajos incluyen la ampliación de las zonas de circulación y espera de los pacientes, la redistribución de espacios, lo que incorporará la zona de espera a la sala de curas y enfermería. Se abrirán, además, tres accesos independientes hacia la consulta, sala de enfermería y baño. Los tejados del edificio, así como la fachada se van a reparar igualmente y sus paredes serán saneadas. El baño se transformará en accesible. También se dotará al edificio de una rampa de acceso para personas con minusvalía y, al tiempo, se cambiarán las puertas.

El edificio en cuestión se encuentra en el interior de la delimitación del Conjunto Histórico Artístico Isla de Tabarca. No obstante, el Ayuntamiento y la Consellería de Cultura han consensuado que remodelación no requiere autorizaciones especiales, ya que no altera la estructura arquitectónica.