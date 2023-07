ASAJA Alicante atribuye la escasez de sandías a la falta de agua en el trasvase Tajo-Segura

José Vicente Andreu, presidente de ASAJA Alicante, ha criticado la escasez de agua y la reducción de caudal en el trasvase Tajo-Segura. Asegura que la falta de sandías en los supermercados se debe principalmente a la incertidumbre de la situación hídrica, con falta de riego en las zonas del trasvase debido al aumento en caudales ecológicos. Comentan que esta decisión fue llevada a cabo sin justificación técnica aprobada y atribuyen esta situación a «las continuas decisiones del Ministerio de Transición Ecológica de enviar menos hectómetros cúbicos del límite mensual permitido», como ha ocurrido durante el mes de junio.

La organización agraria explica que «los productores no pueden plantar si no tienen la certeza de que podrán regar sus cultivos ni de cuál será la calidad del agua de la que dispondrá». La falta de una gestión hídrica estable por parte de las Administraciones ha llevado a muchos agricultores a abandonar la cosecha por miedo a no disponer de agua. Además, la cosecha se ha visto perjudicada y las pocas sandías que se han plantado se han perdido por la alteración de la floración debido al extremo calor de abril y las fuertes lluvias de mayo en nuestra provincia.

Sobre cuándo estará disponible el stock habitual de sandías en esta época del año, Andreu afirma que «volverán las sandías a los supermercados cuando lleguen las de Castilla-La Mancha, donde se puede cultivar sin límites y sin el gran problema y desidia política que estamos teniendo en Alicante, Murcia y Almería con el trasvase Tajo-Segura y la ineficaz gestión del agua».