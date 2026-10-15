Aplazan el 9 de noviembre la declaración de la cúpula de la cooperativa de Les Naus

La jueza de Instrucción número 5 de Alicante que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de la Playa de San Juan, ha aplazado al 9 de noviembre la declaración como investigada de la cúpula de la cooperativa de la promoción.

El pasado jueves, la jueza de Instrucción número 5 acordó llamar a declarar como imputados para el próximo miércoles 21 de octubre a petición de la Fiscalía, al presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector, aunque esta comparecencia se retrasará tres semanas.

En la misma providencia también pidió al Ayuntamiento de Alicante más información respecto al proceso de enajenación de la parcela de propiedad municipal sobre la que se construyó el residencial.

Actualmente constan como investigadas en esta causa un total de dieciocho personas. Entre esos investigados están la exconcejala de Urbanismo, Rocío Gómez, beneficiaria de un piso, así como funcionarios tanto del ayuntamiento de Alicante como de la Generalitat.

Este cambio de fecha se debe a una cuestión meramente técnica ya que el salón de actos de la sede judicial de la calle Pardo Gimeno estaba reservado antes para un juicio.