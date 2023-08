Alicante rozará el 95% de ocupación para el puente de agosto, según la patronal hotelera HOSBEC

La Comunitat Valenciana en conjunto supera ya el 85% de reservas de cara al puente del 12 al 15 de agosto, aunque se espera un empujón de última hora con el que muchos hoteles colgarán el cartel de lleno absoluto.

A pesar de que el festivo nacional este año cae martes, destinos clásicos como Benidorm vuelven a ser importantes con un 90% de ocupación, en la línea de las cifras de toda la Costa Blanca. Lo explica la secretaria general de HOSBEC, Mayte García.

Mayte García, secretaria general de HOSBEC

Alicante es la zona de mayor interés rondando el 90% de ocupación, que se elevará cerca de tres puntos, según la patronal, antes del fin de semana.

El inicio del curso escolar, un inconveniente para el turismo

Desde HOSBEC explican también cómo afectará a la temporada alta el inicio del curso escolar. Una temporada alta que se extiende hasta finales de septiembre por el aumento de las temperaturas durante estas fechas en los últimos años.

El 11 de septiembre es el día de la vuelta al cole en la Comunitat Valenciana, y algunas voces del sector se han mostrado contrarias a este inicio tempranero porque impide prolongar la temporada estival.

Desde la patronal, Mayte García coincide en que, a partir de esta fecha, se empieza a notar un menor movimiento en el turista nacional y familiar debido al inicio del curso.

Mayte García, secretaria general de HOSBEC

La Consellería de Educación y la de Turismo aseguran que no existe debate al respecto y no habrá ninguna modificación en el calendario, aunque no descartan estudiar la propuesta de cara a próximos años.