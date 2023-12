Alicante finaliza la primera 'no rotonda' de España en el Polígono Industrial Las Atalayas

El ayuntamiento de Alicante ha finalizado la construcción de la primera no rotonda táctica de España en el área empresarial de Las Atalayas, dentro del proceso de transformación y modernización de este espacio industrial avanzado.

Esta innovación, que se ha desarrollado en el cruce entre la calle Chelín y Dracma, y que ha favorecido la mejora de la urbanización en zonas adyacentes, tiene como objetivo facilitar el paso y flujo de personas en esta área de servicios, generando una zona de tránsito peatonal ajardinada intermedia mediante la reducción de la circulación de vehículos a un carril en cada lado de la misma, conectando cuatro manzanas del área industrial que congrega las empresas de mayor tamaño de Alicante.

La concejal de Empleo y Desarrollo y responsable de la Agencia Local de Desarrollo, Mari Carmen de España ha explicado que “esta es una actuación innovadora, sostenible, accesible y pensada para las personas que trabajan en el área empresarial y que hemos impulsado dentro del proyecto de transformación urbana de 'Atalayas. Ciudad Empresarial 2025', dentro su calificación como Área Industrial Avanzada".

¿Qué es la no rotonda táctica?

La no rotonda táctica genera un continuo espacial para las personas, no así para los coches o camiones. Se puede pasar de una acera a otra sin pisar asfalto, de forma segura. Al no haber cruces entre vehículos y, entre vehículos y peatones, la probabilidad de accidentes disminuye de forma drástica. El corazón interior de la no rotonda plantea una gran alfombra verde de 700 metros cuadrados, un área más extensa que cualquier posible rotonda, y en conexión directa con las demás zonas peatonales y accesibles.

Imagen del cruce entre las calles Dracma y Chelín en Las Atalayas | Ayuntamiento de Alicante

"Se trata de un nuevo concepto en la relación entre peatones y vehículos que prima la movilidad de las personas, sobre el vehículo y que mejora la imagen paisajística y la sostenibilidad del área industrial al introducir un espacio ajardinado de unos 700 metros cuadrados” ha explicado Mari Carmen de España.

De España ha señalado además que "es una actuación estratégica que debe marcar una nueva forma de entender los espacios industriales a la hora de orientar la inversión pública en el futuro y que pasa por mantener a 'Atalayas. Ciudad Empresarial 2025' en vanguardia de las áreas empresariales de la Comunidad Valenciana".