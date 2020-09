Onda Deportiva Alicante. 04/09/2020

El Hércules 2020-21 coge forma. El club ha anunciado la contratación de David Sánchez, mediapunta que llega del Depor y ocupará una de las fichas sub-23. Además, Carmelo del Pozo ha reconocido que todavía le faltan dos o tres jugadores más para el ataque.

Javier Acuña ha sido presentado como nuevo jugador blanquiazul. Firma por una temporada con opción a otra. "Puedo tener más o menos calidad, pero a ilusión no me gana nadie. Me hice aficionado del Hércules por Valdez", ha dicho en su presentación.