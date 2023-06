Deportes Más de uno Alicante. 07/06/2023

Maxi Ribero forma parte de la lista de jugadores que no van a renovar con el Hércules. El mediocentro se ha despedido en los micrófonos de Onda Cero. "Me hubiese gustado ascender con este club. Me voy dolido por eso", ha comentado Maxi. En baloncesto, la última hora del HLA Alicante tras la no renovación de Rafa Monclova con Enrique Mas, especialista en baloncesto.