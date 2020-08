Detenida la presunta autora del apuñalamiento en el barrio de la Florida en Alicante

Con todas las pruebas y las declaraciones realizadas a los vecinos y familiares de la víctima y a la presunta autora de los hechos, los agentes pudieron determinar que el motivo de la agresión y posterior fallecimiento pudo deberse a algún tipo de conflicto o discusión entre la víctima y la autora relacionado con algún tipo de exigencia económica, ya que el fallecido ayudaba económicamente a la detenida.

Las dotaciones policiales que acudieron a la vivienda encontraron en el cuarto de baño a un varón tumbado sobre un gran charco de sangre. Al entrevistarse con la persona que había llamado a los servicios de emergencia, la cual resultó ser la autora de los hechos, manifestó a los agentes, en un primer momento, que se lo había encontrado en el cuarto de baño tendido en el suelo, creyendo que podría ser debido a un desmayo, no haciendo referencia en ningún caso de la presencia de las lesiones de arma blanca que acababa de comunicar a los servicios de emergencias.

En ese mismo instante, la dotación policial actuante activó el protocolo especial ante delitos violentos, personándose en el lugar de los hechos, agentes del grupo de homicidios y de la Policía Científica de la Policía Nacional para hacerse cargo de la investigación.

Personados en el lugar, a los investigadores les resultó dudosa la declaración sobre el aviso que habían recibido por parte de la central de emergencias dando cuenta de una persona fallecida con heridas punzantes, ya que las lesiones no se podían observar desde la posición en la que se encontraba el cadáver.

Los agentes encontraron el cuerpo de la víctima rodeado de un gran charco de sangre que a simple vista no se podía apreciar herida alguna por la posición del cuerpo y que hasta el levantamiento y examen del cadáver por parte del médico forense no se pudieron apreciar las heridas de arma blanca que presentaba la víctima por lo que resultaba improbable que la requirente tuviera conocimiento previamente de las lesiones causadas a no ser que ella misma se las hubiera ocasionado.

En la Inspección Ocular Técnico Policial practicada, los investigadores también encontraron en distintas partes de la vivienda restos de sangre, así como restregones de color rojo en las paredes de lo que habría sido un claro intento de borrar los restos de sangre y que hacía suponer que la víctima habría sido agredida. A su vez, la ausencia de restos biológicos en el exterior de la vivienda apuntaba a que la agresión habría ocurrido dentro del domicilio.

Al contrastar los investigadores la coartada que pretendía mantener la requirente y moradora de la vivienda, y debido a las continuas incongruencias y contradicciones, sumado a las consideraciones previas que se extrajeron de la Inspección Ocular, hizo que finalmente la autora admitiera espontáneamente que fue ella la que asestara las puñaladas contra la víctima con un cuchillo de cocina, el cual ocultó intencionadamente desde el primer momento.

La mujer ha sido imputada de un supuesto delito de homicidio y puesta a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alicante por los agentes de la Comisaría de Alicante pertenecientes al Grupo de Delincuencia Violenta (UDEV) de Policía Judicial