La Universidad de Alicante inicia una campaña de ahorro energético dirigida a la comunidad universitaria

En Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, hemos hablado con el vicerrector de infraestructuras, sostenibilidad y seguridad laboral, Salvador Ivorra. Con él hemos conocido los detalles de la campaña, que se realiza a través de la Oficina de Ecocampus, que tiene como objetivo concienciar sobre la importancia de reducir el consumo energético a través de las acciones colectivas e individuales tales como apagar las luces de despachos y zonas comunes cuando no haya nadie o la luz natural sea suficiente para iluminar el espacio; reducir el consumo de los equipos informáticos apagándolos cuando no se usen y configurándolos en modo de ahorro de energía; realizar un uso responsable de la climatización, lo que significa apagarla cuando no haya nadie y no subir de 21 grados en invierno, ni bajar de 26 en verano ya que “cada grado de más o de menos puede suponer un aumento del 7 % del consumo eléctrico”.