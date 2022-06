El Orgullo de Alicante se celebra en julio con dos actos paralelos al no llegar a un acuerdo las asociaciones implicadas

Samper, se ha lamentado en Más de uno Alicante, con Luz Sigüenza, de la actitud de Diversitat. Según sus propias palabras: "Este año, y tras meses de reuniones y coordinación de la mesa de asociaciones LGTBI, hemos organizado y convocado el #OrgullAlacant2022, que tendrá lugar el próximo sábado, 16 de julio, con una gran manifestación abierta a todas las personas, activistas, asociaciones, colectivos, entidades sociales y públicas que quieran participar. Sin embargo, desde #Diversitat, no solo no se han unido a la mesa de coordinación, sino que sorprendentemente han convocado su propio Orgullo unilateral, de forma individualista y confrontada con el resto de asociaciones LGTBI de Alicante, y que no cuenta con el respaldo de ninguna entidad alicantina".