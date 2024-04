Miguel Tellado: "Alicante sigue siendo la última provincia en financiación per cápita en 2024 por la prórroga del PGE"

El portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado ha ofrecido una conferencia en Alicante donde, ha reclamado un nuevo modelo de financiación autonómico "justo y sin los privilegios" de los territorios de los independentistas. Además ha denunciado el "agravio comparativo" hacia la Comunitat Valenciana, que "cada día le cuesta 4,9 millones de euros" la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado en el presente ejercicio.

Así se ha expresado este viernes Tellado en Alicante, durante su intervención en el desayuno coloquio del Foro Alicante 'Parlamentarismo en defensa de España', organizado por el Club Información.

"Es urgentísimo implementar un sistema de financiación autonómica justo y sin privilegios, nadie está pidiendo privilegios. Queremos que no haya ni autonomías de primera ni de segunda. La Comunitat Valenciana no tiene por qué sufrir un agravio comparativo como lo ha hecho durante años". Además ha aseverado que "no vamos a tolerar que Pedro Sánchez gobierne solo para las autonomías de independentistas, que siga gobernando únicamente para sus socios".

A este respecto, ha abogado por hacer una reforma del modelo y "no enfrentar" a las autonomías, sino "buscar la mejor financiación de los servicios públicos", así como financiar a las comunidades en función de la población que atienden y el coste de la prestación.

"Requiere un trabajo serio y ordenado, pero el Gobierno de Sánchez solo ha buscado la confrontación, que las comunidades se enfrenten, se peleen, y él mientras no hace nada, con la financiación, el agua y otras cuestiones estructurales. Hace falta que el Gobierno siente a las comunidades y las ponga de acuerdo", ha reclamado.

En la misma línea, ha acusado al Gobierno central de "dar la espalda" a la provincia de Alicante, que es la número "52 de 52 en términos de inversiones por habitante" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), un "problema" que se ha alargado un año más con la prórroga de las cuentas. "No hay motivos para que Alicante sea la 52 de 52 en términos de inversión", ha enfatizado.

La gestión de Mazón en la Comunitat

Carlos Mazón y Miguel Tellado en Alicante | ondacero.es

Miguel Tellado ha subrayado que frente al "desgobierno" del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "lidera un gobierno que gobierna y que atiende los problemas de las personas".

"Mazón está siendo un referente. En la España de Sánchez, Mazón es la anomalía", ha alabado, al tiempo que ha apuntado que es "un político que cumple su palabra" y un 'president' "magnífico" y "con palabra".

Tellado ha apuntado que hay políticos, entre los que ha citado a Mazón, que tras ganar las elecciones "hacen justamente lo que prometieron", mientras que otros "tras perder las elecciones, llegan al gobierno y hacen exactamente lo contrario de lo que prometieron en campaña".

Según el portavoz del PP en el Congreso, "Mazón es la antítesis perfecta a Sánchez. Hay una fórmula clara: políticas de calidad, buena gestión y cumplimiento del programa electoral. El Consell representa el ADN del PP". "Es sinónimo de libertad, igualdad y gestión, dejando atrás el despilfarro, el sectarismo y las sombras de corrupción", ha expresado Tellado.