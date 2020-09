Cada segundo se desperdician 50 toneladas de comida, algo que pretende evitar la APP Too Good To Go

Cada año se tiran en el mundo 1.600 millones de toneladas de comida, unas 50 toneladas al segundo, se trata de un impacto medioambiental enorme por el desaprovechamiento de recursos de tierra, agua y energía, además supone alrededor del 10% de la emisión de gases de efecto invernadero. Too Good To Go nos pone en contacto mediante la geolocalización, con establecimientos que ofrecen al final de cada jornada los productos que no han vendido, por un precio menor. De esta manera se consigue, por un lado, que no se tire comida a la basura, y por otro, que se proteja el medio ambiente. Nos lo ha contado en Más de uno Alicante, Carlos García, responsable de prensa.