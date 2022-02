El vídeo viral de un diputado de Más Madrid haciendo de espía con un periódico mientras Ayuso habla

La Asamblea de Madrid ha vivido un polémico momento después de que el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunciase desde el Ayuntamiento de Madrid ordenaron desde hace meses espiar al entorno de la presidenta madrileña para encontrar irregularidades y mitigar su liderazgo y su pugna contra la dirección general de su propia formación, el Partido Popular.

El momento concreto ha ocurrido mientras la presidenta Ayuso estaba hablando sobre el supuesto espionaje realizado por el PP a su familia para investigar si ha habido contrataciones irregulares. Fue entonces cuando Emilio Delgado, diputado de Más Madrid, no dudó en caricaturizar la situación sacando un periódico para taparse la cara con él, simulando ser uno de los espías.

Ayuso defiende que "no ha habido contratación irregular"

Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que "no ha habido contratación irregular". Además, la popular ha recordado que no ha dedicado "un solo minuto" a beneficiarse o a beneficiar a "absolutamente nadie" de su entorno desde su posición de presidenta.

De hecho, ha matizado: "Si no lo tuviera tan claro, si no supiera que estoy haciendo las cosas con cabeza, corazón y honradez no lo diría con tanta claridad porque sería fácil de demostrar".