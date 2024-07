El Orgullo da comienzo en Madrid con el pregón y un amplio despliegue de seguridad

El Orgullo 2024 ha dado comienzo en Madrid este miércoles con un apasionado y aplaudido pregón. Martín, Juanjo, Chiara y Violeta, cuatro de los cantantes de la edición de este año del programa de televisión Operación Triunfo han dado el pregón en la plaza de Pedro Zerolo, donde cientos de personas se han reunido, con abanico multicolor y móvil en mano han escuchado las palabras de los "triunfitos".

"Hoy recordamos y reivindicamos a los que lucharon antes de nosotros", ha señalado el Martín, además de subrayar que "el orgullo y la visibilidad no es intentar meter nada en la cabeza de los niños" añadiendo que las familias "son el primer escalón en el descubrimiento de los hijos y es importante dar un espacio seguro". Chiara por su parte, ha puesto en valor que la "cultura ha de ser libre", junto al lema que salió de Operación Triunfo, 'Go lesbian go'.

Colombia avanza en derechos LGTBI

El primer país invitado del Orgullo es Colombia, que ha participado en el pregón debido al "innegable" avance que he llevado a cabo Colombia en lo referente a los derechos LGTBI según ha destacado Juan Carlos Alonso, coordinador del Madrid Orgullo. Colombia ha recibido uno de los premios Madrid Orgullo (MADO), el cual han recogido varios representantes del país, como Eduardo Ávila, su embajador en España.

También se ha anunciado en la presentación de la edición de este año 'Pride Positivo' nuevos programas para visibilizar el VIH y su estima social, que tendrán lugar el 19 de octubre. El nuevo servicio destacado es 'enVIHos' se trata de un autotest del VIH que tiene como objetivo facilitar el acceso a la detección de esta enfermedad, permitiendo a cualquier persona realizarse la prueba de esta enfermedad de manera confidencial y gratuita, en el lugar y momento que prefiera.

Cerca de un millón de personas en los actos del Orgullo en Madrid

La Policía Nacional calcula que cerca de un millón de personas asistirán a los diversos actos de celebración del Orgullo LGTBIQ+ de este año en Madrid, para los que han desplegado un dispositivo de seguridad con más de 3.800 agentes.

El sábado 6 de julio discurrirá la tradicional manifestación, considerada una de las más multitudinarias de Europa. Para ese día se sumarán otros 600 agentes para garantizar la seguridad de todos sus asistentes. En el dispositivo participarán efectivos de distintas unidades, entre ellas de Subsuelo, Guías Caninos, Caballería, Seguridad Ciudadana y antidisturbios, así como los de las comisarías de los distritos Centro, Retiro, Moncloa y Arganzuela. También estarán desplegados varios drones, tanto para controlar los actos multitudinarios desde el aire como para detectar y neutralizar cualquier medio aéreo no autorizado, y de la Brigada Móvil, que estarán presentes en estaciones y vagones de tren y metro.

El Gabinete de Información de Emergencias del Ayuntamiento ha especificado que el despliegue previsto es de 650 agentes de la Policía Municipal y hasta 260 sanitarios los días de mayor afluencia a los actos del MADO, con puestos médicos avanzados en las principales plazas del dentro de Madrid.