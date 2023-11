Ayuso, tras no ser invitada a la inauguración del Ave a Asturias: "Lo que no voy a hacer es callarme"

Ni alcalde de la capital ni presidenta acudirán mañana a la inauguración del AVE entre León y Asturias., un tramo de unos 50 kilómetros a través de una variante ferroviaria de Pajares. Sí están invitados tanto Fernández Mañueco como su homólogo Barbón. Díaz Ayuso pide "normalidad" entre políticos de distinto signo pero deja claro que siempre defenderá la verdad y que "lo que no voy a hacer es callarme".

"Feo a los madrileños"

Ayuso ha instado al Ejecutivo central a "asumir" que en la región gobiernan personas que "han elegido los madrileños", aunque "a lo mejor no son del gusto del Gobierno actual", y que deben entenderse. Pero no ha aclarado si ejecutará el veto filtrado ayer por su equipo de "devolver golpe por golpe" y no invitar al representantes del Ejecutivo central, por ejemplo ante el inminente acto de la Constitución que se celebrará el lunes próximo en la Real Casa de Correos con invitación cursada al delegado Francisco Martín.

Pilar Alegría: "Sánchez no va a "discurrir" por la senda de los "insultos" porque no quiere "alimentar" a los españoles con "esa fruta podrida"

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz Pilar Alegría ha respondido a las quejas de la Comunidad de Madrid y las ha achacado a "un interés inusitado de ocupar espacio mediático": "Sería interesante que ese espacio lo ocupara explicándole a los madrileños que distintas políticas y no a base de ocurrencias". En este contexto ha apostillado que "no vamos a alimentar a los jóvenes ni a la sociedad española con esa fruta podrida".

Respuesta de Transportes a Ayuso

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha respondido a las acusaciones de Ayuso y defiende que únicamente se cursa invitación a los líderes de las comunidades que inauguran un tramo, como es en esta ocasión, que se estrena la distancia entre León y Asturias, por lo que solo se ha invitado a Alfonso Fernández Mañueco y Adrián Barbón.

El Ministerio dirigido por Óscar Puente recuerda que no ha estado presente en ninguno de los viajes de inauguración de los nuevos tramos de alta velocidad de la última legislatura al no corresponder ninguno de ellos a Madrid, como sucedió con el de Antequera y Granada en 2019; entre Zamora y Ourense en 2021; entre Monfragüe (Cáceres) y Badajoz en 2022; entre Palencia y Burgos en 2022 y entre Beniel (Murcia) y Murcia en 2022.