Una gincana en la Comunidad de Madrid para medir los riesgos cardiovasculares

120 centros de Salud de la Comunidad de Madrid se han sumado a esta iniciativa, una gincana en la que profesionales de enfermería miden la tensión y la presión arterial de la persona, le pesan y le hacen una serie de preguntas sobre su hábitos para así poder establecer su riesgo cardiovascular. "Con los datos de las mediciones", explica Charo Azcutia, gerente asistencial de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid "detectamos a través de unas tablas el riesgo que la persona tiene de, en los próximos diez años, tener una enfermedad cardiovascular. Con esa detección podemos intervenir para decirle a cada persona lo que le viene mejor para mantener un riesgo cardiovascular bajo y tener un estilo de vida saludable.

Azcutia subraya la importancia de la prevención, de llevar una vida saludable, que consiste, explica en "no fumar, hacer una alimentación equilibrada y saludable, hacer ejercicio y mantenerse activo y no tener obesidad o sobrepeso". Es importante además, añade tener controladas unas variables como la tensión arterial, el azúcar y el colesterol. Con estos siete valores controlados, dice, "hay un 75% menos de posibilidades de tener un evento cardiovascular"

Estarán de 10 a 13:30 y de 16h a 17:30 en 120 centros de Salud de la región

Todos los ciudadanos de 40 a 70 años pueden acercarse al centro de salud más cercano para hacerse la evaluación. Al centro de Salud Daroca ha acudido Vicenta, una mujer de 66 años con unos resultados envidiables y riesgo cardiovascular bajo. "Estoy muy satisfecha con estos resultados" ha explica y ha contado a la prensa qué hace para estar tan bien: "ayuda a ello que camino mucho y que tengo dos nietas que no paran y estoy siempre pendiente de ellas. También cuido habitualmente la alimentación, aunque a veces me paso y me tomo un torreznito con una cerveza"

Los centros de salud es el lugar idóneo para realizar prevención de riesgo cardiovascular

El Centro de salud es lugar idóneo para realizar prevención de riesgo cardiovascular y promocionar hábitos saludables de hecho, en 2023 los profesionales de los centros de salud realizaron 1,1 millones de pruebas para la detección del riesgo cardiovascular y otros problemas de salud prevalentes en el adulto a un total de 1.191.779 usuarios. En los últimos 20 años, las tasas de mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio se han reducido a la mitad en la Comunidad de Madrid, un descenso del 46% en hombres y un 50% en mujeres,