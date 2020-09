Podemos presenta una moción para declarar los lunes 'día sin carne' en Collado Villalba

La vicesecretaria de Comunicación del PP en la Comunidad de Madrid, Ana Millán, ha opinado que la moción del grupo municipal Unidas por Collado Villalba en la que pide que el Ayuntamiento de la localidad declare los lunes como 'día sin carne' "atenta contra la libertad de las personas".

Unidas por Collado Villalba presentó durante el pasado pleno una moción en la que solicitaba que cafeterías y restaurantes de propiedad municipal o ubicados en espacios públicos no ofrecieran carne los lunes para concienciar a la población de los efectos negativos que produce el consumo excesivo de carne en cuanto a la salud y al cambio climático.

La vicesecretaria de Comunicación del Partido Popular en la región ha rechazado dicha propuesta y ha criticado que "ni siquiera la peor pandemia de nuestro país, y que sufrimos desde hace seis meses, les ha hecho cambiar el rumbo a quienes siempre pretenden coartar la libertad de las personas y controlar sus vidas".

En este sentido, la alcaldesa del municipio madrileño y compañera de formación de Millán, Mariola Vargas, ha asegurado que se trata de un "nuevo intento" de Podemos para restar autonomía a los ciudadanos. Asimismo, ha calificado de "sorprendente" la moción, que, según alegaron, tiene como objetivo proteger el medio ambiente.

Por su parte, Unidas por Collado Villalba, insiste en que la iniciativa 'Lunes sin carne' es un movimiento internacional que busca colaborar en la lucha contra el cambio climático. Además, explica que dicha actividad fue iniciada en Estados Unidos por 'The Monday Campaigns Inc' en 2003, en colaboración con el Centro de Salud Pública 'Johns Hopkins Bloomberg School for a Livable Future'.

Así, reclaman que en ciudades norteamericanas como Los Ángeles, el movimiento tuvo "gran repercusión" y se está llevando a cabo en otras ciudades como Edimburgo (Escocia), Sao Paulo (Brasil) o en Bélgica, apoyadas por instituciones públicas.