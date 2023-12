La Comunidad de Madrid defiende el éxito turístico de la región durante el puente de la Constitución

El puente de la Inmaculada es tradicionalmente una de las fiestas en las que la Comunidad de Madrid recibe más visitantes, que vienen a la región, especialmente a la capital, a ver las luces y hacer compras navideñas. Este año, como ha pasado ya en otras ocasiones por estas fechas, miles de turistas, también de madrileños, han visitado el centro de la ciudad, colapsando las calles que han sido por momentos intransitables. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, se ha defendido esta mañana de las críticas por las aglomeraciones en el centro, comparando el éxito turístico con un 'sold out' en un espectáculo escénico. "Cuando un espectáculo es muy bueno se cuelga el cartel de 'no hay localidades', hay gente se queda fuera y eso no nos hace decir que el resultado es un desastre, puede haber cola y gente que no pueda entrar, pero el espectáculo ha sido un éxito, eso es un poco lo que está pasando con el turismo en la Comunidad de Madrid", ha contestado el consejero durante la presentación del nuevo modelo de gestión de Teatros del Canal. Mariano de Paco cree que la situación refleja el "gran éxito" de la política turística del Gobierno regional, aunque sí que ha abogado por conciliarla con el entorno para que la vida de los ciudadanos que viven en Madrid y la afluencia de visitantes sean compatibles.