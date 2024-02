Ayuso responde a la parodia de 'Zorra' en 'Polònia': "Aquí está la facha"

La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha contestado con humor a la última parodia del programa de TV3 Polònia, que ha hecho su propia versión del tema 'Zorra' que representará a España en Eurovisión, en la que llama 'facha' a Díaz Ayuso.

Al ser preguntada por este vídeo parodia de la televisión catalana, Díaz Ayuso ha reconocido que tiene a su entorno "encantado con el vídeo", que le ha llegado "por todos lados" y ha dicho que no sabe si prefiere esa versión a la original de 'Zorra'. Porque "a ti no sé si te gusta que te llamen zorra, a mi no me gusta", ha expresado la presidenta madrileña que se ha tomado así a broma que la imiten y la llamen 'facha'.

De ahí que haya querido contestar con los hitos que considera positivos de su gestión: : "Si me dices que abrir el grifo y que salga agua es de ser facha, aquí está la facha", "si me esfuerzo para que Madrid sea la capital del Orgullo o la primera plaza de toros del mundo y eso es ser facha, aquí estamos los fachas", "en Madrid tenemos la Fórmula 1 y los mejores datos sanitarios, pues muy facha", ha indicado.

"Estoy en mi 'fachosfera', está Madrid lleno de fachas, Madrid es todo facha", ha dicho la presidenta frente a lo que considera que es "el otro lado", "el frío muro" que asegura que "va levantando" el Gobierno.

Parodia viral

Isabel Díaz Ayuso ha respondido de esta manera después de que la semana pasada se hiciera viral una versión del tema 'Zorra' de Nebulossa, que representará a España en Eurovisión, llamada 'Facha' y protagonizada por una imitadora de la presidenta de la Comunidad de Madrid con los imitadores de José Luis Martínez-Almeida y José María Aznar.

Versión de 'Zorra' parodiada por Polònia

La letra de la parodia es la siguiente:

Dicen que soy sólo una facha.

¿Y que de izquierdas? Ni borracha.

Soy del PP la oveja negra.

Aunque pa' oveja ya está Almeida.

Tendremos la Fórmula 1.

Un Disneylandia en Neptuno.

Y aquí jamás tendré sequía

porque habrá toros en Gran Vía

Se acerca ya mi momento.

¿Y qué hacemos con Alberto?

Ya me podéis apoyar

u os iréis de cabeza

a una residencia.

Si hago hospitales, dicen:

¡Facha!

Si no funcionan, soy más

¡Facha!

Si digo 'con Vox sumaría'...

...soy más facha todavía.

Voy a tener mis olimpiadas.

En Chamberí pondré la NASA.

Madrid-Dakar será la ruta.

¡Morid de envidia, hijos de fruta!

Que ya ha llegado mi momento.

¿Quién se lo dice a Alberto?

Venga, salid a votar.

¡Escoged: libertad

o unos pies de cemento.

Facha, facha, facha.

Si sube en votos, nos da igual.

Facha, facha, facha.

¡Que ser facha ya no es mortal...

...menos si estás en el Zendal!

Si hablo de ella, me mira mal.

Porque ha llegado mi momento.

¡Y orgullosa de serlo!

Porque esta facha que tanto temíais

ha ido escalando.

¡Y ahora es vuestra baza electoral!