Ayuso: "Los nacionalistas solo necesitaban un Gobierno central débil y a la desesperada y ahí lo tienen"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que "los nacionalistas solo necesitaban un Gobierno" central "débil, simple y a la desesperada y ahí lo tienen, a sus pies", y ha añadido que con las política del Gobierno el Estado pide "perdón a los criminales" que pretendieron "destruirlo con el dinero de todos".

Así lo ha indicado Ayuso durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en la que se debate el informe que alerta del "peligroso precedente" que tiene la ley de amnistía para el Estado autonómico, en la que también participó el presidente catalán, Pere Aragonès.

Lamentó que, "seis meses después volvemos al Senado a hablar de lo que no pasa ni debería pasar y dejamos de hablar de todo lo que sí pasa y debería ocuparnos". "Lo que no pasa es que haya un problema de convivencia entre España y sus regiones, lo que no debería pasar es que el Estado pida perdón a los criminales que pretendieron destruirlo con el dinero de todos", ha añadido.

A su juicio, lo que "sí pasa y debería ocuparnos son los problemas que afrontamos todos los españoles", como la seguridad o el porvenir de los jóvenes. "Padecemos la anormalidad de un Gobierno que está a otra cosa, que ha decidido imponer su poder bajo la política de tierra quemada, a golpes, en lugar de ganárselo en las urnas, gestionando bien y en beneficio de todos", dijo.

Un golpe imparable si no se reacciona

Ayuso ha criticado que el Ejecutivo ha hecho "bandera del frentismo, de la mentira y de traicionar el mandato de las urnas, las instituciones y la propia Constitución" y "estamos ante un golpe contra la unidad nacional, la democracia y el Estado de derecho programado y por etapas y que será imparable si no reaccionamos a tiempo".

"La amnistía nos rompe a todos y a ustedes también señores del PSOE", ha avisado Ayuso, que ha comentado que "España es de todos". Por ello, quiso saber "cómo es que las comunidades autónomas no pintemos nada en el Senado y sí lo hagan los que quieren desguazar España utilizando esta Cámara con pinganillo".

En este sentido, Ayuso añadió que estos son tiempos en los que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "blanquee el plan criminal ensoñado por ETA y pone a redactar las leyes a los mismos condenados por el Tribunal Supremo por delitos de malversación y sedición de los que depende su proyecto".