Ayuso ve la llegada de la F1 a Madrid como una "oportunidad única"

Por primera vez Diaz Ayuso ha realizado una estimación de lo que supondría para Madrid albergar un Gran Premio de Fórmula 1 en el año 2026: 4.500 millones de euros de impacto económico, la creación de 8.200 empleos, la llegada de 800.000 turistas y 119 millones de seguimientos en las diferentes plataformas de emisión. Todo, dependiendo aún de la confirmación por parte de los organizadores.

Circuito en IFEMA y Valdebebas

La presidenta ha defendido que al celebrarse en un recinto como Ifema Madrid, "afectaría muchísimo menos a la conectividad, a los transportes diarios del resto de la región y de la capital y, desde luego, demostraría lo bien que está conectada" la Comunidad de Madrid. Considera que "no hay una región en el mundo que pueda ofrecer semejante cantidad de oferta hotelera, cultural y que tenga tanta flexibilidad para organizar eventos de esta magnitud".

En este punto, ha afeado a la oposición que desde el Gobierno regional estén trabajando "solos" en ello sin su apoyo. "Nosotros no sabemos si seguirá o no el Gran Premio en Cataluña. A mí, desde luego, me gustaría porque creo que Cataluña y Madrid debemos seguir trabajando juntas y así lo decimos siempre", ha señalado.