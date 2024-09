Ayuso avisa de "problemas de convivencia" por la inmigración: "Si tengo una hija, quiero que salga con su falda corta"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este lunes contra la falta de gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, y considera que esto provocará que "se desequilibren" los servicios públicos y que haya "verdaderos problemas de convivencia" .

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3 ha afirmado que "si tengo una hija de una edad determinada quiero que salga con su falda corta si le da la gana y vivir como ha querido siempre en su pueblo, y no que haya un choque cultural porque no hemos sabido integrar o porque no se ha hecho con equilibrio".

Si bien ha comentado que hay países que tienen "culturalmente un choque" con el nuestro, ya que en algunos se defiende "la poligamia", "la ablación" o que las mujeres se queden "en sus casas".

En esta línea, ha dicho que "culturalmente han cambiado pueblos enteros de España", cuando este es "un país libre", en el que "hombres y mujeres somos iguales, donde hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí".

"Por qué vamos a perder nuestras costumbres, y por qué no vamos a pedir que la gente se integre como lo hacemos en otros lugares", ha señalado, y ha puesto como ejemplo que si un ciudadano viaja a EEUU se tira "dos horas en aduana y controlan dónde vas, de dónde vienes".

Y ha mencionado el centro de acogida de migrantes que habilitó el Gobierno en Alcalá de Henares, con 1.500 plazas, por el que, según Díaz Ayuso, han pasado ya "6.000". "Nosotros no hemos dejado de acoger a menores, de intentar integrarlos todo lo que hemos podido", ha asegurado.

Aboga por una migración ordenada

Por ello, ha abogado por una migración "ordenada", con políticas de integración, ya que el problema de África "se va a multiplicar por mil.

Y ha acusado a Sánchez de "engañar", "mentir a la cara" y de "inventarse" la migración circular, y ha cuestionado que los migrantes que vengan a España a trabajar se vuelvan a sus países de origen cuando termine su estancia.

Ayuso ha instado a Sánchez a gestionar la crisis migratoria como ha hecho el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, que ha frenado la migración, en lugar de "hacerse la foto con el Open Arms", o insultar a otros tachándolos de "xenófobos, cuando tú eres el inhumano (Pedro Sánchez), el que estás tratando de manera inhumana a los inmigrantes", ha declarado.

Carga contra la financiación singular para Cataluña

Ayuso, ha cargado este lunes contra la financiación singular para Cataluña acordada entre PSOE y ERC, ya que solo busca "la ruptura de España" y que haya comunidades "agraviadas", con la intención -a su juicio- de volver "al golpe" del 1 de octubre de 2017, ahora "con el patrocinio del Gobierno".

La presidenta madrileña ha señalado que "esto no va solo de dinero" sino de "cambiar el modelo de España para que vayamos a un supuesto federalismo".

"Están programando poco a poco una ruptura de España para que volvamos al golpe pero esta vez patrocinado por el Gobierno con el dinero de todos los españoles", ha afirmado.

"Nosotros desde Madrid deberíamos ser los primeros en quejarnos de todo, somos los que más reportamos y los que menos recibimos en todo", ha dicho Ayuso, si bien ha rechazado "regionalismos", y ha defendido la "obligación" de Madrid "con España", de su aportación a la caja común.

Sobre Salvador Illa, ha indicado que es solo "buenas palabras" pero "todo cartón", que ha llegado a ser el presidente de la Generalitat tras el 155 y la nefasta gestión de sus socios, que la han arruinado "hasta dejarla sin agua", ha subrayado.

A su juicio, el proyecto de Illa nace "de la mentira", y ha apuntado que "van a pegar un hachazo a la caja común".

El 1 de octubre de 2017 se celebró en Catalunya un 'referèndum' unilateral independentista, y el día 27 del mismo mes el Parlament aprobó una resolución con una declaración unilateral de independencia (DUI) que fue suspendida de inmediato con la activación del articulo 155 de la Constitución española.