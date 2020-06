Así será la nueva normalidad en Madrid: Dividida en dos fases y con limitación de aforos

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este viernes las medidas sanitarias y de seguridad ciudadana que se aplicarán en la región una vez que finalice el estado de alarma por el Covid-19 el próximo 21 de junio. Esto es lo que se podrá y no se podrá hacer a partir del domingo.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, han explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario las medidas que han aprobado para regular las condiciones de la desescalada en la Comunidad de Madrid a partir del 21 de junio a las 00:00 horas, una vez que finalice el estado de alarma y la región recupere las competencias.

Esta nueva orden será publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en las próximas horas y recoge las siguientes medidas:

La nueva normalidad, dividida en dos fases

El Gobierno madrileño dividirá la nueva normalidad en dos fases: la primera se extenderá del 21 de junio al 5 de julio, mientras que la segunda se establecerá a partir del 6 de julio.

Espacios cerrados

Los espacios cerrados tendrá un aforo, por norma general, del 60% en la primera fase (del 21 de junio al 5 de julio), y aumentará al 75% a partir del 6 de julio.

Los establecimientos que se verán afectados por esta medida son: los locales comerciales, establecimientos minoristas, centros y parques comerciales, bibliotecas, archivos, monumentos, museos, cines, teatros, auditorios, instalaciones deportivas cubiertas, establecimientos de apuesta y de juego, academias, autoescuelas, formación reglada, ferias, congresos, eventos y alojamientos turísticos.

Espacios abiertos

En el caso de zonas abiertas, especialmente terrazas, el aforo permitido será del 80% en la primera fase y del 100% en la segunda.

Escuelas infantiles

Los centros del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años podrán abrir a partir del 1 de julio con la asistencia voluntaria de los niños y con preferencia para los padres que deban acudir a su centro de trabajo. Pese a que tendrán preferencia los alumnos cuyos progenitores deban trabajar fuera de su municipio, eso no significa que en el caso de que alguno de los progenitores esté teletrabajando los niños no puedan acudir, solo que no tendrán esa preferencia de admisión.

Academias y autoescuelas

Estos centros podrán recuperar su actividad del 21 de junio al 5 de julio con un 60% de aforo y después, en la segunda fase, de un 75 %.

Discotecas, bares y restaurantes

Las discotecas permanecerán cerradas hasta el 5 de julio y a partir de esa fecha se establecerán condiciones para que la vuelta a la actividad de estos locales se haga en condiciones de seguridad, que implicará el cierre de las pistas de baile y se exigirá el respeto a la distancia interpersonal.

Comercios, bares y restaurantes abrirán a partir del lunes 22 de junio con un 60% de capacidad y luego, a partir del 5 de julio, se establecerán ampliaciones de aforo en distinto grado. Por ejemplo, los restaurantes podrán aumentar tras el 5 de julio al 70% de capacidad del interior y hasta el cien por cien en terrazas.

Piscinas

Las piscinas recreativas y municipales de la Comunidad de Madrid mantendrán por el momento el aforo al 50%.

Transporte público

Se establecerá el 100% del servicio en hora punta. En el caso del Metro, se mantendrá el 100% de ocupación en los asientos y el 50% de pie.

Hoteles y alojamientos turísticos

En la primera fase, el aforo no podrá ser superior al 60% y a partir del 6 de julio se aumentará al 75%.