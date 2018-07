Manuela Carmena: "No descarto cesar a Guillermo Zapata"

Manuela Carmena se ha sentado en 'El Objetivo' en su primera entrevista tras ser investida nueva alcaldesa de Madrid. La candidata de Ahora Madrid ha empezando valorando los polémicos tuits de su concejal Guillermo Zapata con chistes de contenido antisemita y ofensivos sobre Irene Villa o Marta del Castillo. "Tengo que hablar con Guillermo y tengo que reflexionar lo que debo hacer", ha explicado la alcaldesa, afirmando que "el humor negro no puede ser cruel". Carmena ha revelado además que el número 12 en la lista de Ahora Madrid ha pedido perdón al padre de Marta del Castillo a petición de la propia alcaldesa.

A las pocas horas de ser investida alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena se ha encontrado con la primera polémica en la lista de Ahora Madrid. El concejal Guillermo Zapata publicó varios tuits con chistes ofensivos sobre el holocausto judío, víctimas del terrorismo y Marta del Castillo, unos comentarios lanzados en 2011.

La nueva alcaldesa explica que tiene que hablar con Guillermo Zapata y reflexionar sobre lo que debe hacer. "Guillermo ha explicado que cuando hace esas bromas en principio no son suyas, él está hablando sobre un debate que hay de cuáles son los límites del humor negro".

Carmena considera que el "humor negro no puede ser cruel", y se remonta a uno de los atentados que se han vivido en Europa recientemente: "Cuando pasó todo el debate sobre Charlie Hebdo, a mí me sorprendió que algunos periódicos dijeran ‘Je suis Charlie’. Yo me sentía muy distante de un humor que hace daño y que puede causar muertes".

La candidata de Ahora Madrid insiste en que tiene que hablar con el posible concejal de Cultura en el Ayuntamiento para determinar una decisión. "Tengo que valorar qué significa que en el pasado haya tenido esa actitud debe seguir siendo la persona que lleve la responsabilidad de Cultura".

Manuela Carmena no ha querido decantarse de forma explícita, pero ha dado pistas sobre si cesará finalmente a Guillermo Zapata: "Quizás lo tenga claro pero necesito hablar más con él y hablar con personas de mi equipo. Yo tengo una sensación de qué es lo que se debe hacer pero yo tengo mucha templanza, y me parece que las decisiones no deben ser corazonadas, deben ser decisiones meditadas".