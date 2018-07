Una concejal de Ciudadanos acusa a Ahora Madrid de tener "parecido" con los nazis

"Ustedes se están pareciendo más a los regímenes totalitarios y aún más al régimen nazi. Tienen un cierto parecido porque una mentira que se repita muchas veces se convierte en una verdad, y es lo que están haciendo ustedes, como los regímenes totalitarios", ha dicho en el pleno municipal de hoy Silvia Saavedra.

Y ha añadido: "Si no pueden conseguir algo, si no pueden lograr sus objetivos y sus promesas, asúmanlo y no se sientan ofendidos cuando les llamamos totalitarios porque las verdades, verdades son".

Silvia Saavedra ha pronunciado estas palabras cuando denunciaba que el Ayuntamiento de Madrid se ha gastado 38.000 euros en una campaña publicitaria que a su juicio incurre en el "engaño, el fraude y la manipulación", ya que, con objeto de promocionar la participación ciudadana, presenta noticias 'falsas' que podrían convertirse en realidad si los ciudadanos votan y lo deciden.

El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto ha replicado a la edil de Ciudadanos cuando ésta aún se dirigía a su asiento: "Cuidado, no pierdas todos los papeles".

"Se me hace difícil responder porque nos acabas de llamar nazis; yo te pediría que si nos has llamado nazis lo retiraras", ha dicho el delegado en su turno de respuesta.

Después, Soto ha explicado que en la campaña para promocionar la participación se eligieron las diez propuestas más votadas en la web de Madrid Decide y "se hicieron noticias con qué ocurriría si esa propuesta fuese apoyada positivamente y negativamente", lo que ha considerado "una técnica de publicidad absolutamente normal".

"Es verdad que se generó cierto ruido y entiendo que pueda haber una crítica, pero nunca llamarnos nazis", le ha reprochado el edil de Ahora Madrid que ha considerado una "falta de respeto por ser una falta a la verdad" el comentario de Saavedra.