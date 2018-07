Piernas ligeras

Tratamientos para piernas cansadas hay muchos. Hoy en el 30ytantos hablamos de tres que además de aligerarlas combaten la celulitis que, por desgracia, las acompaña. Son tres tratamientos que funcionan de maravilla. Uno de medicina estética, otro de aparatología y el tercero cosmético.

Buscando una buena terapia para la piel de naranja llegué al Palacio De Nerva donde el Instituto Medico Laser tiene su sede. Allí, entre referencias estéticas de finales del siglo XIX, se mezclan las últimas técnicas en medicina estética como la Carboxiterapia. Un tratamiento lipolítico que mejora el aspecto de la piel y que consiste en la aplicación subcutánea a través de inyecciones de Dióxido de Carbono.

Aunque tiene muchas aplicaciones, nos centraremos en las piernas donde está funcionando bastante bien. Tras unas diez sesiones, el resultado se nota. Ayuda a aligerarlas y a eliminar la celulitis. Aunque para llegar ahí y presumir, ya sabes, hay que sufrir. Al menos un poco.

La Carboxiterapia consiste en inyectar CO2 a través de una fina aguja en la zona que se quiere mejorar. La cantidad varía según el paciente y es el doctor el que controla el flujo del gas ya que de la aguja sale un conducto flexible que está conectado a un equipo diseñado para ese fin. La duración de una sesión de carboxiterapia es de una media hora. Doler, doler, me atrevería a decir que no duele. Es molesto, por la presión que provoca, pero se aguanta generalmente bien. Hay zonas como las rodillas o la cara interna de las piernas donde escuece mucho más, pero se pasa rápido.

Dado que las toxinas que se desligan en la Carboxiterapia se eliminan a través del sistema linfático, no está de mas combinarlo con otra terapia que estimule su buen funcionamiento.

Así que soltamos la aguja y sin salir de Palacio nos vamos en busca del aparato que consiga el mismo fin sin necesidad de pinchazos.

Son dos tratamientos individuales o complementarios. En IML te dan la opción de combinarlos para un mejor resultado. Primero se hace una sesión de carboxiterapia y después una se rinde a la más avanzada aparatología de nombre Icoone. Un pedazo de máquina de presión aspirativa que ejerce un efecto de succión sobre las células grasas.

El programa localizado a veces incomoda, pero no duele. Y para que aumente la elasticidad de la piel, drene y reduzca la piel de naranja son necesarias al menos 10 sesiones. Las mismas que requiere el último de los tratamientos eficaces hoy me he propuesto contarte, para aligerar las piernas y mejorar su aspecto.

Éste no necesita, ni agujas ni maquinas. Solo las fuertes y experimentadas manos de una buena esteticista. Se trata de un tratamiento tópico totalmente revolucionario porque se posiciona en ese lugar, entre la medicina estética y la cosmética al que quieren llegar muchos laboratorios y muy pocos lo consiguen.

El Cellulishock de Mesoestétic lo tienen en contados centros y merece mucho la pena buscarlo. Yo lo encontré en Instimed. Es un innovador tratamiento anticelulítico, francamente eficaz, que se diferencia de otros en muchísimas cosas. La principal, que es personalizado.

Flacidez, retención de líquidos, grasa localizada… Tras el diagnóstico de las necesidades del paciente en ese mismo instante la esteticista combina distintos principios activos para crear el producto con el que te hará un masaje manual y potente durante el cual destruirá adipocitos, reafirmará la piel y estimulará tu organismo a eliminar los líquidos retenidos. Como te decía el masaje es bastante fuerte. Olvídate de relajarte hasta la mascarilla. Pero merece mucho la pena. Se completa con un tratamiento de mantenimiento en domicilio basado en cremas y nutriceuticos y en unos maravillosos parches anticelulíticos que autogeneran micro impulsos para que los principios activos penetren perfectamente.

Todos estos tratamientos mejoran la sensación de piernas cansadas y eliminan la celulitis pero el origen, que puede ser retención de líquidos, mala circulación, exceso de peso, etc... sigue ahí. Cuídate. Come bien y muévete. De nada sirve el mejor de los tratamientos si no llevas una dieta sana y haces ejercicio, salvo para tirar el dinero.

Mil besos