Mas de Uno Madrid Edición Festivo 07-12-2020

con pepa gea

Magazine de Madrid, presentado por Pepa Gea, que hoy en su edición Festiva se emite para toda España.. La previsión del tiempo con Javier Hernández (El Borrascas) y la actualidad deportiva con Oscar Gómez no faltarán a la cita. Además, hablamos con Oscar Gomez sobre inteligencia artificial. No faltarán los buenos reportajes de Alvaro Anula y Esther Ruiz nos hablará de su ultimo libro: "Cuando todo pase". Charlaremos un un Nadador de Récord y por supuesto no faltará la buena música desde Marbella de la mano de Jose Luis Salas. Información y entretenimiento hasta las dos de la tarde.