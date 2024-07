Luis del Olmo: "Por mucho que haya dado yo al Bierzo, el Bierzo me ha dado muchísimo más a mí"

Nacho Arias entrevista al prestigioso locutor radiofónico español, Luis del Olmo. Que este sábado recibió un homenaje por parte del ayuntamiento de Ponferrada aprovechando la renovación del convenio para la cesión de los fondos del Museo de la Radio.

"Cuando miro el calendario y digo 'Luisito, esto se acaba', me doy cuenta de que se acaba con gusto, con muchos amigos, y aquí en mi tierra, mi Ponferrada de mis amores y de mis amigos, así como aquella vida tan recordada desde Barcelona", declaró Luis del Olmo durante el homenaje.

Durante la entrevista en el programa de Onda Cero "Madrid en la Onda", Luis del Olmo no dejó de recalcar su amor por Ponferrada. "Ha merecido la pena, tengo ganas de volver otra vez a Ponferrada a saludar a mis queridos compañeros y a mi querido pueblo", afirmó. "Por mucho que haya dado yo al Bierzo, el Bierzo me ha dado muchísimo más a mí", concluyó.

Sobre el podcast de Onda Cero realizado en su honor, Luis del Olmo dijo sentirse emocionado. "Lo que ha hecho Diego por mí, no lo ha hecho ni mi padre", afirmó.

El podcast ha tenido tanto éxito que gran parte de la audiencia ha hecho peticiones para intentar que haya más episodios. Luis del Olmo explicó que no sabe si se siente preparado para grabar más. "No sé, querido amigo, si tendré cuerpo suficiente y voz suficiente para hacer esto que me estás pidiendo, querido amigo".