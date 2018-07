“Dos rectángulos de belleza”

La primera, que respeta la forma rectangular, es un libro de nombre "Más bonita que ninguna". En él la cosmetóloga Elvira Escribano, con la ayuda de la periodista Clara Isabel Bueno, establece una especie de guía donde aclara muchas de dudas que rodea el esfuerzo de las fans beauty por ganarle unos años al tiempo. Entre un montón de información útil, lo que me ha llamado la atención es algo en lo que nunca reparamos. Me explico. ¿Alguien se para ver los ingredientes de un cosmético? La ley exige a los laboratorios que pongan los ingredientes que lleva, pero no, en qué cantidad. Además, como dicen en el libro, es muy difícil que el consumidor reconozca una silicona o un parabeno- un producto químico que se emplea como conservante al cual se le han achacado posibles efectos secundarios en el organismo, aunque no se ponen de acuerdo y en ocasiones es peor la sustancia que lo sustituye- aunque seamos de ciencias puras. Y para mas INRI, la lista suelen estar en inglés. La cosmética es una industria en auge. Que entiende poco de crisis y que, aunque decreció un poco, tan solo un 3´2%, el pasado año movió 953 millones de euros, sin incluir fragancias ni tratamientos, ni maquillajes. Pero no siempre es ética. Así que belleza sí, pero no a cualquier precio. EPF. Quédate con este acrónimo que en español significa Factores de Protección Ambiental. Y búscalo!Otra sabia regla del libro es “Tienes que conocer tu piel para poder elegir un buen cosmético, que no por ser el más caro, es el mejor. Y sobre todo, se constante. La ecuación perfecta de la eterna juventud dice así: DEPURACION + PROTECCION + RELAX.

Dejamos el libro “más bonita que ninguna” y nos adentramos en el segundo rectángulo…la caja.

Es uno de los lanzamientos más interesantes del sector. Se llama GlossyBox. Y consiste en, por 10 euros, recibir todos los meses en tu casa, una caja, la mar de cool con 5 productos de belleza tamaño pequeño- no muestras, más o menos, tamaño viaje.En una caja típica te puedes encontrar un producto corporal, otro facial, uno capilar, un maquillaje y una fragancia, por ejemplo. La idea nació en Alemania hace un par de años y ya está en 15 países. Aquí se lanzó hace unos 8 meses. En cada territorio los productos son diferentes. Están adaptados a los gustos y características de cada lugar…. Y de cada persona. Porque tu, cuando te registras, tienes la opción de rellenar un perfil de belleza con tu tipo de piel y preferencias.

Por experiencia te digo que al recibirla raro es aquel que no dice ¡Parece mentira…solo la caja ya vale los 10 euros!Es lo que tiene ser una empresa internacional con una optimización del proceso productivo. Además a las firmas también les interesa porque crean un nuevo canal de marketing y de venta. Ya que el contenido te da para probar el producto durante bastantes días con lo cual no te equivocas si decides comprarlo. Algo que te facilitan en la misma Web, donde también si das tu impresión del producto, acumulas puntos que podrás canjear por una caja gratis.

Hasta que no la tienes delante no sabes qué contiene. Juegan con el agradable factor sorpresa. También hay una caja de hombre. Acaba de salir. GlossyBox hombre tiene mas productos, de 5 a 7. Cuesta 15 euros y es trimestral, que aún no hay tanta cosa para ellos. ¡Aunque todo se andará!

Por cierto… el 30ytantos encamina sus pasos a Suiza. A la Clinique la Prairie, donde dicen que el tiempo se para y uno se reconcilia con su cuerpo…. Ya te contaré!