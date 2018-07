Los abogados de las víctimas del Madrid Arena acusan a Flores de esconder las urnas con las entradas

"En las cámaras se ve con toda claridad que (Flores) está delante de donde pasan una serie de operarios que están transportando cajas que contienen las entradas. Era plenamente conocedor de que esas entradas se ocultaron en el pabellón satélite", han señalado los letrados.

El juicio de la tragedia del Madrid Arena en la Audiencia de Madrid ha comenzado esta mañana y está previsto que se prolongue durante cinco meses.

En él se sentarán en el banquillo quince acusados, entre ellos el citado Flores, inculpado de homicidio por imprudencia grave con resultado de cinco muertes y dieciséis heridos.

El abogado defensor del principal acusado por el caso Madrid Arena, Miguel Angel Flores, ha negado este martes, a la entrada de la Audiencia Provincial de Madrid, que vaya a solicitar un nuevo recuento de las entradas vendidas en la trágica fiesta de Halloween del 1 de noviembre de 2012.

Así lo ha afirmado José Luis Fuertes, quien del mismo modo ha señalado que el auto del juez "no son pruebas, sino indicios". Además ha indicado que su intención en el juicio va a ser demostrar que Flores, como promotor de la fiesta, no cometió ninguna irregularidad sobre la misma, ya que "la seguridad no dependía de él".

Respecto al presunto ocultamiento de las urnas con las entradas vendidas para la fiesta, Fuertes ha señalado que su cliente "jamás las escondió", pues "nunca tuvo la llave del recinto". "Vamos a probar que como promotor no incumplió ningún deber de cuidado, aunque está consternadísimo por los hechos".

Por otra parte, Fuertes ha señalado que el edificio "para ese tipo de eventos es mortífero" puesto que "solo tiene licencia para partidos de tenis". Así ha explicado que en sala defenderán la tesis de que las personas que estaban en los baños "bajaron a tropel" y que el recinto municipal "no es apto para según qué tipo de eventos".

En relación con el botellón que se organizó a las puertas, Fuertes ha señalado que Miguel Angel Flores "no fue el organizador del mismo" y que "no tiene la culpa". El abogado del principal acusado también ha negado que se vendieran más entradas de las permitidas.