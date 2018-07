Madrid estudiará la carta de Montoro desde su compromiso con la "estabilidad"

Fuentes del Ejecutivo encabezado por Cristina Cifuentes se han expresado así después de que la administración autonómica haya recibido la misiva. Estas fuentes recalcan que "nadie" puede poner en duda el compromiso de la Comunidad de Madrid con la estabilidad presupuestaria y los esfuerzos que se están realizando. Por ello, Madrid ofrecerá "alternativas" a Hacienda "desde la garantía de la prestación de unos servicios públicos de calidad".

La carta a las autonomías es una de las primeras medidas coercitivas derivadas del incumplimiento del objetivo de déficit de 2015, que no rebasaron Canarias, Galicia y País Vasco. Montoro ha explicado los términos de estas cartas, que envió ayer por la tarde, tal y como avanzó la semana pasada, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso para hablar de la desviación del déficit en 2015.

El ministro ha aclarado que no se pide a las autonomías que hagan nuevos recortes, sino que utilicen los recursos adicionales que están recibiendo en 2016 para reducir el déficit y no para gastar más. "No se trata de recortar, sino de no gastar más", ha insistido después de recordar que en 2015 el conjunto de las comunidades registró un déficit del 1,66 por ciento, por encima del 0,7 por ciento comprometido con Bruselas.

La carta remitida a Madrid por Montoro, fechada en el día de ayer, recuerda que Madrid superó el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para 2015, lo que supone el incumplimiento del plan de ajuste en vigor ligado a los mecanismos de financiación a los que ha estado adherida Madrid.

Por ello, el ministro insta a Madrid a comunicar las medidas en 15 días teniendo en cuenta que dispondrá en el presente ejercicio 2016 de 820,38 millones más que en 2015 procedentes del sistema de financiación autonómico, además de un ahorro de 22,43 millones por la reducción de costes financieros soportada por el Estado.

Estos factores facilitarán a la Comunidad, según Montoro, atender la no disponibilidad de créditos solicitada y cumplir la regla de gasto sin suponer "necesariamente" una reducción de gasto en relación al ejercicio anterior.